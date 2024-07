Tale e Quale Show 2024: ecco chi sono i concorrenti

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci siamo. Carlo Conti ha annunciato il cast di Tale e Quale Show 2024, trasmissione di punta dei palinsesti autunnali Rai. Sono undici i concorrenti che prenderanno parte alla quattordicesima edizione del programma, in partenza venerdì 20 settembre, su Rai 1.

I concorrenti

Un mix di personaggi famosi del mondo dello spettacolo e volti meno noti che, come di consueto, Carlo Conti ha deciso di annunciare condividendo su Instagram una nota del suo smartphone con i nomi degli 11 concorrenti. Si tratta di un’annata davvero particolare per il conduttore che tornerà al timone del Festival di Sanremo, dopo le tre edizioni condotte dal 2016 al 2018.

Per le donne, a catturare l’attenzione è sicuramente il nome di Carmen Di Pietro, reduce da diverse esperienze nei reality, tra cui L’Isola dei Famosi e Il Grande Fratello Vip. Altro nome di spicco, Justine Mattera, showgirl, attrice e conduttrice. E ancora, la speaker radiofonica di RTL 102.5, Amelia Villano, nota per essere un’imitatrice di Belen Rodriguez e la cantante Giulia Penna, peraltro, molto attiva sui social. Direttamente dalla dodicesima edizione di Amici, arriva Verdiana Zangaro, la cantante che attualmente fa parte del gruppo musicale delle Deva. Infine, a chiudere il cerchio delle donne, la cantante francese Kelly Joyce.

Sul versante uomini, invece, troviamo Feisal Bonciani, cantante 33enne e attore di musical, noto ai più per l’interpretazione di Giuda in Jesus Christ Superstar. Presenti anche, l’attore comico e registra teatrale Roberto Ciufoli, il cantante Thomas Bocchimpani (anche lui ex allievo della scuola di Amici nel 2017), il comico Massimo Bagnato e l’ex conduttore di diverse edizioni di Italia’s Got Talent, nonché figlio di Walter Chiari e Alida Chelli, Simone Annichiarico.

La giuria di Tale e Quale Show 2024

Grandi novità anche sul versante giurati. Quest’anno, infatti, Tale e Quale Show dovrà fare a meno di una giurata storica, Loretta Goggi, che poche settimane fa, ha annunciato il suo addio alla trasmissione dopo ben 13 edizioni. Al suo posto, Alessia Marcuzzi. La conduttrice è apparsa già a fianco di Carlo Conti ai David Di Donatello. Immancabili – e, dunque, riconfermati – Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Il quarto giudice, invece, sarà a rotazione, ma a differenza delle ultime edizioni in cui i protagonisti erano imitatori o imitatrici dei personaggi noti nel mondo dello spettacolo, dovrebbero alternarsi volti come