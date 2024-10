Torna "La Talpa": svelato il cast ufficiale e tutte le novità dell'edizione 2024

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci siamo. Dopo ben sedici anni dalla sua ultima messa in onda, La Talpa è pronta a tornare su Canale 5. L’annuncio era arrivato qualche mese fa, in occasione della presentazione dei palinsesti in casa Mediaset, quando l’amministratore delegato Piersilvio Berlusconi aveva dato qualche anticipazione. Al timone, una conduttrice d’eccezione, Diletta Leotta, pronta a vivere questo nuovo capitolo professionale. Proprio quest’ultima, nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo, ha annunciato il cast della quarta edizione del reality show.

I concorrenti

Tantissimi i volti noti del mondo dello spettacolo e non solo. Per le donne, a catturare l’attenzione è sicuramente il nome di Veronica Peparini, la ballerina e coreografa, in coppia con il compagno e padre dei suoi figli, Andreas Muller. Altro nome di spicco, Ludovica Fresca, ex velina e ora opinionista. E ancora, la schermitrice, già campionessa olimpica, Elisa di Francisca; Orian Ichaki, modella israeliana e “madre natura” nell’ultima stagione di Ciao Darwin e la conduttrice Lucilla Agosti. Infine, a chiudere il cerchio delle donne, direttamente dalla prima edizione del Grande Fratello, Marina La Rosa.

Sul versante uomini, oltre all’ex ballerino di Amici, troviamo il pilota Marco Melandri e l’attore Andrea Preti. Presenti anche due ex concorrenti di Ballando con le Stelle, Alessandro Egger e Gilles Rocca; quest’ultimo protagonista anche dell’Isola dei Famosi 2021.

La nuova edizione de La Talpa

“Possiamo definirlo come un programma tridimensionale. C’è una parte di spionaggio, di fatto, dove si trasformano in detective e tutti cercano di capire un po’ chi è La Talpa, poi c’è una parte di azione pure, perché hanno fatto delle cose (…) Missioni e prove al limite dell’essere umano e della sopportazione umana” ha svelato Diletta Leotta in studio a Verissimo. Poi, ha aggiunto: “E poi c’è una parte molto più emotiva, sentimentale, dove poi ho avuto la possibilità anche di entrare in contatto con loro, di conoscerli meglio”.

A proposito del meccanismo del gioco, la moglie di Loris Karius ha spiegato: “Questa tridimensionalità la portiamo anche in video, perché non ci sarà uno studio, ma c’è questa 'Corte delle Spie' e la 'Villa delle Spie'. La Villa delle Spie, dove loro vivono, quindi c’è anche il reality e il momento in cui interagiscono tra di loro”. E ancora: “E poi alla Corte delle Spie, invece, la parte in cui c’è l’interazione con me e soprattutto c’è il test finale con gli eliminati. (…) Viene eliminata la persona che risponde a più domande sbagliate sull’identità della talpa. Quindi di fatto devi essere proprio bravo a riuscire a capire immediatamente chi può essere la talpa”. L’obiettivo del format rimane lo stesso: un gruppo di concorrenti vip dovrà trovare chi tra loro è “la talpa”, ovvero la persona che si nasconde tra gli altri. Il compito di smascherarla spetterà sia al pubblico che ai protagonisti, di fatto tutti sospettati.

“Dimenticate quella che abbiamo già visto, perché sarà un'edizione molto innovativa, oserei dire molto sperimentale”, queste le parole di Piersilvio Berlusconi sullo show. A quanto pare, infatti, in questa rinnovata edizione ci saranno diverse novità. Prima tra tutte, ciò che riguarda la messa in onda. Il reality, infatti, sarà prima visibile su Mediaset Infinity e soltanto dopo verrà trasmesso su Canale 5.

Naturalmente, eccezione farà la puntata finale che, al contrario, andrà in onda prima in chiaro e poi in streaming. Sulla piattaforma, inoltre, saranno presenti contenuti riservati, arricchiti da una programmazione dedicata su Canale 5.