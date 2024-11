La Talpa, le pagelle: Andrea Preti “fantasioso”, Veronica Peparini senza peli sulla lingua (finalmente)

Ascolta ora 00:00 00:00

Ieri sera, lunedì 18 novembre, è andata in onda su Canale 5 la terza puntata de La Talpa. A condurre il reality dell’investigazione, per la prima volta, Diletta Leotta che ha accompagnato i concorrenti in quest’avventura. Elisa Di Francisca è stata definitivamente eliminata nel test finale, mentre il resto del gruppo cerca di scovare la talpa sempre in azione.

Alessandro Egger – voto 4

Riesce sempre a essere incredibilmente fuori luogo. Nel bel mezzo di un’accesa discussione tra Lucilla e Veronica, lui pensa bene di tuffarsi in piscina esclamando: “Chi non si tuffa è la talpa”. Nemmeno a dirlo, è stato il solo a lanciarsi. Poi, giustifica il tutto affermando di voler smorzare i toni, perché non sopporta le discussioni. Adesso, la domanda è una: chi ci crede? E, soprattutto, chi crede alle sue “Eggerate” (come sono state ribattezzate le sue “follie”)? Come se non bastasse, scova un presunto indizio nella libreria e, con la complicità di Orian, sceglie di tenerlo segreto.

Lucilla Agosti – voto 6

Lucilla, insieme a Marina La Rosa, ci ha regalato una bella pagina di reality, condividendo con il pubblico le sfide della maternità, in particolare per una donna single, ma anche la straordinaria gioia e l’amore che i figli sanno donare. Un consiglio, cara Lucilla: più momenti di questo tipo e meno chiacchiere!

Gilles Rocca – voto 5.5

Finalmente, una versione inedita di Gilles Rocca. Non soltanto abile giocatore, ma anche inguaribile romantico che, con gli occhi pieni di amore, racconta il grande sentimento che lo lega alla compagna Roberta. Un bel momento che svela un lato diverso dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi. Tuttavia, ammettiamo: lo preferiamo quando veste i panni dello “stratega”.

Marina La Rosa – voto 7

“Il gruppo non esiste, come non è mai esistito”. Con queste parole Marina La Rosa lancia una stoccata ai compagni che hanno “infranto” l’accordo dell’asta. Ringraziamo l’ex gieffina che ci ricorda che è un reality e non può finire sempre tutto a tarallucci e vino. A dimostrazione di questo, giustifica il suo non volersi tuffare nel corso della prova, spiegando di non essere motivata a causa della finta coesione del gruppo.

Andrea Preti – voto 4

Giorno dopo giorno, sta dimostrando di essere poco corretto nel gioco. Così, nella puntata di ieri sera, dopo aver incitato Orian ad uscire dalla vasca di ghiaccio durante la Grande Prova, ha puntato ben 17.450 euro all’asta. Con grande fantasia (in questo aiutato anche da Gilles) si è giustificato affermando di averlo fatto per pura strategia, sostenendo di essere certo che il gruppo avrebbe puntato 0 e che la cifra più alta sarebbe stata eliminata. Una scusa, diciamolo, piuttosto discutibile, esattamente come il suo percorso fino a questo momento.

Veronica Peparini – voto 8

Finalmente l’abbiamo sentita. Veronica non ci sta; così, decisa e senza mezzi termini, si scaglia contro i “perbenisti” che, dopo una discussione, fingono che sia tutto risolto. Come se non bastasse, tuona contro Lucilla: “Non me ne frega niente di parlare con te”. Insomma, sembra ormai chiaro: Veronica non nutre particolare simpatia per la conduttrice e, forse, era anche ora che la coreografa facesse sentire la sua voce. Noi, dal canto nostro, non possiamo che apprezzare la sua schiettezza e sincerità.

Elisa Di Francisca - voto 5

Elisa è la terza eliminata de La Talpa. Con il suo atteggiamento distaccato e “algido”, aveva attirato molti sospetti su di sé, ma alla fine si è rivelata solo la terza vittima del “sabotatore”. A dire il vero, nel corso di queste puntate, non ha brillato particolarmente per la sua personalità.

Se inizialmente avevamo attribuito il suo silenzio alla possibilità che fosse la talpa, ora che questa ipotesi è sfumata, non ci sono più scuse.

Per il terzo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 10.6% di share.