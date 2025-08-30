Tanti debutti sulle piattaforme

Grande cast per Il club dei delitti del giovedì, su Netflix, con Mirren, Brosnan e Kingsley, dove un gruppo di pensionati, amante dei gialli, si trova alle prese con un vero crimine. D’attualità è l’italiano Ogni maledetto Fantacalcio (sempre su Netflix), che esce nel momento giusto, con il campione del gioco che scompare misteriosamente. Milla Jovovich, su Prime Video, è la protagonista di Breathe, dove una madre e una figlia si trovano a vivere in un mondo senza ossigeno. Su Disney+ è disponibile, da poco, Thunderbolts*, della Marvel. Su Sky Cinema, invece, da segnalare The Brutalist, drammone con Adrian Brody nei panni del visionario architetto László Toth (personaggio di fantasia), sopravvissuto all’Olocausto. Sui canali gratuiti, questo sabato si parte, alle 9.54, su Rete 4, col poliziesco Assassinio sul palcoscenico, sul quale indagherà Miss Marple. Da non perdere, su Rai Storia, alle 15.05, Mio figlio professore, con un grande Fabrizi, bidello orgoglioso. Alle 16.34, su Rete 4, Manfredi è protagonista di un miracolo in Per grazia ricevuta. Domani, invece, da segnalare Totò, alle 9.30, su Rai 3, in Un Turco Napoletano. Alle 14.

47, su Rete 4, Verdone e la Gerini insieme in Sono pazzo di Iris Blond. Cult sono, su Cine 34, Fantozzi (18.46) e Il secondo Tragico Fantozzi (21). Chiusura affidata ad Aldo, Giovanni e Giacomo con La conosci Claudia? (21.20, Italia 1).