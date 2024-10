Ascolta ora 00:00 00:00

Sarebbero stati più di un milione di telespettatori, se solo si fossero sintonizzati in altri 600mila. Ma alla fine sabato sera il programma La confessione di Peter Gomez, al debutto su Rai3, ha fatto 425mila spettatori, grillino più grillino meno. Lo share, fra l'imbarazzante e il disdicevole, è stato del 2,5%. Sì, Peter Gomez - uno che non smette mai di parlare prima che il pubblico abbia finito di ascoltare - saprà fare anche meglio; è vero. Ma a volte è bravissimo a dare il peggio.

Invece la prima puntata della nuova stagione di Accordi & Disaccordi di Marco Travaglio sul Nove ha catturato l'attenzione (e ci spiace usare il verbo «catturare» con i colleghi del Fatto quotidiano) di appena 300mila spettatori. Share, fra la débâcle e l'Armageddon, dell'1,9%. Però, a discolpa del programma, bisogna dire che l'altro protagonista in studio è Andrea Scanzi; uno così inutilmente pieno di sé che quando attraversa le strisce pedonali è convinto di essere uno dei Beatles.

Non c'entra niente. Ma quand'è che Report scandaglierà i rapporti fra Loft Produzioni, la società che edita il Fatto Quotidiano, e la Rai?

Comunque.

La considerazione da fare è un'altra. «TeleMeloni» non va bene, è vero. Ma «TeleFattoquotidiano» non va affatto meglio. A dimostrazione che in tv, ormai, le guerre tra i poveri di share le vincono i ricchi di raccomandazioni.