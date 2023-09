"Lui è un maestro di contratti...". La stoccata di Bruno Vespa a Fazio

Il vero kick-off della stagione autunnale 2023 è stato fissato per oggi, 11 settembre, quando le reti accenderanno per intero i loro palinsesti. Tra i programmi pronti al via in questa settimana ci sono anche i due di Bruno Vespa, che questa sera riprenderà con la striscia di cinque minuti dopo il Tg1 delle 20. Per Porta a Porta bisognerà attendere domani in seconda serata, sempre su Rai1.

Durante la conferenza stampa di presentazione, il giornalista ha avuto modo di tornare sul caso dell'estate, quello dell'addio di numerosi volti noti che hanno dato l'addio alla Rai in polemica con il nuovo governo. Da Fabio Fazio a Lucia Annunziata, passando per Massimo Gramellini e Bianca Berlinguer, hanno deciso di voltare le spalle alla televisione pubblica non senza polemica. Ma è soprattutto a Fazio che Vespa si rivolge, pur senza nominarlo direttamente quando dice: " A Porta a Porta sono orgoglioso di avere due interruzioni pubblicitarie. Ci massacrano in termini di ascolto, perché la gente è portata a cambiare canale, ma nonostante questo è uno spazio molto appetibile. Facciamo otto spot pubblicitari a sera che portano alla Rai molto più del doppio del costo di Porta a Porta. Vi invito a verificare quanto rendono invece trasmissioni di grande blasone che sembrano aver arricchito la Rai e invece sono costate molto al servizio pubblico ".

Ai giornalisti che gli chiedono se il suo riferimento fosse al giornalista ligure che è passato alla grande famiglia di Discovery, Vespa sottolinea di non aver fatto nomi ma invita i giornalisti a informarsi. "I o temo che Fabio sia troppo caro, sennò gli chiederei veramente delle lezioni su come si gestiscono i contratti, lui è un maestro in questo. Come lo era Enzo Biagi e lo è Vittorio Feltri nel gestire entrate e uscite sulla base delle liquidazioni ", ha detto il conduttore di Porta Porta, che ha sottolineato come " lui è andato via liberamente dopo aver fatto un ottimo programma perché ha scelto una situazione di contratto più conveniente ".