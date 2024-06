Temptation Island 2024 inizia oggi: ecco tutto quello che c'è da sapere

L’attesa è finita: dopo un anno di stop della trasmissione, giovedì 27 giugno torna a partire dalle 21.20 su Canale 5 Temptation Island, il docu-reality che vedrà sette coppie (non sposate e senza figli in comune) approdare sull’Isola delle “tentazioni” per mettere alla prova il loro amore. A fare gli onori di casa, il conduttore Filippo Bisciglia che sarà il narratore delle vicende dello show targato Fascino e, dunque, Maria De Filippi. Le sette coppie vivranno separate nel resort Is Morous Relais in Sardegna per ben 21 giorni. A tenere compagnia ai fidanzati e alle fidanzate, gli immancabili tentatori e tentatrici (13 nel villaggio delle ragazze e 13 in quello dei ragazzi). Nel corso di queste settimane assisteremo ai famosi falò in cui i fidanzati e le fidanzate scopriranno attraverso dei video l’atteggiamento dei rispettivi partner. Alla fine delle tre settimane di permanenza nel resort, ci sarà il tanto atteso falò di confronto in cui le coppie decideranno se proseguire o meno la loro relazione.

Le coppie di Temptation Island

Alessia e Lino

Alessia e Lino stanno insieme da 4 anni, vivono a Napoli, ma non convivono: Alessia ha 30 anni, Lino, invece, 29. A scrivere a Temptation Island è stata Alessia perché è convinta che il suo fidanzato la tradisca ed è stanca di rincorrere un ragazzo immaturo: “Ho scritto a Temptation Island perché non ho fiducia in lui, penso che mi tradisca e sono stanca di rincorrere un ragazzo immaturo”. Tuttavia, Lino, dal canto suo, vorrebbe più tempo per sé. È per questo che alle telecamere di Witty ha rivelato: “Per lei è diventata una guerra, però per me è diventata pesante perché io vorrei un po' di libertà. Una volta ho sbagliato, non è che mo questa cosa me la devi rinfacciare a vita”.

Jenny e Tony

Jenny e Tony stanno insieme da cinque anni e sono andati sin da subito a convivere a Catania. Jenny ha 26 anni e sembra avere una propria attività che si occupa di extensionciglia, laminazione e trucco semipermanente, Tony, invece, ha 41 anni e fa il deejay. A rivolgersi a Temptation Island è Jenny perché Tony non le consente di vivere la sua vita liberamente e al contempo non si fida di lui: “Tony non mi consente di vivere la mia vita. Lui fa il deejay, è sempre in giro e circondato da ragazze. Quando ci siamo conosciuti, 3 ragazze avevano le chiavi di casa sua”. Tony partecipa alla trasmissione per volontà della fidanzata e, a detta sua, non limita Jenny, ma vorrebbe soltanto essere protettivo.

Christian e Ludovica

Christian e Ludovica stanno insieme da un anno e dieci mesi e convivono a Vasto. Christian ha 34 anni e lavora in un bar della sua città, Ludovica ha 29 anni. A decidere di partecipare al programma è stato Christian perché Ludovica, per due volte, lo ha lasciato dicendogli che era confusa riguardo i suoi sentimenti e lo ha tradito con lo stesso uomo. Daniele, anche se ha deciso di perdonarla perché la ama, vuole essere sicuro che per Ludovica sia lo stesso: “Ludovica mi ha lasciato due volte, dicendo di essere confusa sui sentimenti che ha per me. Ma ho scoperto che, in realtà, mi ha tradito due volte con la stessa persona. Se l’ho perdonata, è perché la amo e vorrei capire se è lo stesso per lei”.

Siria e Matteo

Siria e Matteo stanno insieme da 7 anni e convivono da 4 anni a Massa Carrara. Siria ha 22 anni è nata a Gela, in Sicilia, ma adesso vive nella città toscana insieme a Matteo che ha 33 anni. A scrivere a Temptation Island è Siria che, ad oggi, si dice molto diversa: è maturata e ha anche affrontato una dieta che le ha comportato un cambiamento fisico: “Fino a due anni fa pesavo 130 kg, ho perso 85 kg. Ho una voglia matta di divertirmi e di far vedere quello che sono oggi”. È proprio lei che vuole capire se il fidanzato è ancora innamorato, nonostante i cambiamenti: “Scrivo a Temptation Island perché sono cambiata sotto ogni punto di vista e voglio capire se quella che sono oggi a lui va bene”. Matteo, invece, è rimasto sorpresa della scelta di Siria di voler partecipare alla trasmissione dal momento che, secondo lui, va tutto per il verso giusto: “La guardano tutti, gli ronzano intorno. Mi dà molto fastidio. Non volevo partecipare a Temptation, sono rimasto sorpreso quando Siria ha scritto al programma. Nel nostro rapporto va tutto bene”.

Gaia e Luca

Gaia e Luca stanno insieme da un anno e otto mesi e convivono a Riccione. Lei ha 24 anni e su Instagram conta 5mila follower, ma non si conosce la sua professione; lui, invece, ha 32 anni e sui social scrive di essere un rapper e un professional mc. A rivolgersi al programma è stata Gaia perché Luca, nonostante sostenga di amarla, da quando stanno insieme l’ha tradita tre volte: “Ovviamente l'ho perdonato perché lo amo. Lui dice di amarmi però in realtà dalle situazioni che accadono si verifica tutto il contrario”. Dal canto suo, Luca si dice d’accordo sulla scelta di fare questa esperienza insieme: “Mi rendo conto che è giusto fare questo percorso per capire realmente se so essere una persona migliore per lei e per rispetto dei sentimenti che proviamo”.

Martina e Raul

Martina e Raul sono tornati insieme da dieci mesi, dopo una relazione iniziata nel 2022 e durata sei mesi. Martina ha 26 anni e Raul 23; entrambi vivono a Roma, ma non convivono. Secondo Martina, il fidanzato è troppo possessivo e geloso e per questo ha deciso di scrivere a Temptation Island dopo averlo già lasciato in passato. Raul vorrebbe convivere con Martina, ma lei ha tanti dubbi: “Sono fidanzata con Raul da 10 mesi. Scrivo io a Tempation Island perché per me lui è geloso e possessivo, tant'è vero che già due anni fa ci siamo lasciati per questo motivo. Mi chiede di andare a convivere ma io tentenno e non riesco a dare una risposta perché per me questa gelosia può limitare la mia libertà”. Lui, dal canto suo, non pensa di essere possessivo, ma è convinto che quando si ama sia naturale volere trascorrere tutto il tempo insieme alla propria fidanzata.

Vittoria e Alex

Vittoria e Alex stanno insieme da un anno e nove mesi. Lei ha 34 anni e vive a Biella, lui ha 36 anni e vive in provincia di Torino. È Vittoria a scrivere al programma dal momento che i due stanno insieme da quasi due anni, ma lei si sente poco inclusa nella vita di lui e, dunque, vorrebbe capire se il fidanzato è davvero intenzionato a costruire un futuro insieme. Dall’altro lato, Alex ha accettato di partecipare alla trasmissione per comprendere se Vittoria è la donna della sua vita. Nel frattempo, però, hanno già litigato nel video di presentazione.

I tentatori e le tentatrici di Temptation Island

Non solo le coppie all’Is Morus Relais, ma anche 13 tentatori e 13 tentatrici, protagonisti assoluti di Tempation Island.

I tentatori

Filippo, un atleta di 31 anni laureato in Scienze Motorie. Appassionato di padel e kitesurf, possiede anche brevetti da sub per immersioni fino a 40 metri di profondità. Andrea, 32 anni, vive a Madrid ed è padre di un bambino di 7 anni. Simone, anche lui ha 32 anni, è un calciatore di Serie B e C con il sogno di diventare un allenatore di successo. Luigi, 33 anni, è un medico di Caserta che durante il Covid ha visitato pazienti a domicilio. Carlo, 28 anni, è un imprenditore che gestisce diverse case vacanza. Giovanni, 26 anni, lavora per un'azienda farmaceutica. Jakob, 24enne di Verona, è impiegato nell'azienda edile di famiglia. Federico, 34 anni, ha vissuto a Londra dove ha lavorato come bartender e ora risiede a Faenza. Maicol, 28 anni, e Fabio, 27 anni, condividono un forte amore per le loro madri; Fabio gestisce una scuola di calcio proprio con sua madre a Napoli. E ancora, Fede, 23 anni, è un personal trainer, Andy, 28 anni, viene da Novara, e infine Roberto, 30 anni, è di Gela.

Le tentatrici

Gaietta, giovane abruzzese di 23 anni, vive a Milano dove sta completando i suoi studi. Siriana, a soli 24 anni, gestisce tre case di riposo di sua proprietà a Rieti. Sofia, 27enne, vive a Perugia ma è originaria dell'Uruguay; parla spagnolo, inglese, italiano e ha anche conoscenze di portoghese. Mara, 28enne di Taranto, ha recentemente aperto un'accademia di lashmaker. Nicole, 25 anni, studia a Milano con l'obiettivo di diventare personal trainer. Noemi, 21 anni, è una giovanissima modella e ballerina di Napoli. Teresa, 32 anni, dopo un periodo a Londra, è tornata in Italia dove gestisce un e-commerce. Jennifer, 22enne di Cosenza, sta studiando per diventare giornalista e lavora come speaker radiofonica. Melania, 23 anni, di Padova, appassionata di pole dance, studia mediazione linguistica. Chiali proviene da Pordenone e Maika, 30 anni di Roma, lavora nei ristoranti di famiglia.

Completano il gruppo delle tentatrici di Temptation Island:, 28enne di Grosseto che lavora come hostess, e, 33enne di Lucca, che gestisce un ristorante nonostante abbia una laurea in design.

Insomma, i presupposti per un’edizione scoppiettante sembrano esserci tutti; adesso, non ci resta altro che attendere per gustarci la puntata di questa sera.