Temptation Island 2023, le pagelle: la titubanza di Alessia (voto 4), la consapevolezza di Ale (voto 8)

Nuove emozioni nella puntata andata in onda ieri sera per le coppie di Temptation Island che ormai tengono incollate milioni di italiani desiderosi di scoprire come finirà il viaggio dei sentimenti dei protagonisti. Dinanzi ad un Filippo Bisciglia - perfetto narratore delle vicende - abbiamo assistito al falò di confronto di Davide e Alessia che hanno deciso di tornare insieme a casa. Ma non è finita qui; anche Giuseppe ha chiesto di incontrare la fidanzata Gabriela. I due, però, hanno scelto (almeno per il momento) di uscire separati. Diverso, invece, per Ale e Federico; quest’ultimo, infatti, ha deciso non incontrare la fidanzata. Ecco le pagelle della terza puntata.

Le coppie

Gabriela e Giuseppe – LUI voto 4; LEI voto 5.5

Che la coppia sarebbe stata la protagonista assoluta di questa edizione pareva essere una certezza sin dal primo momento. Giuseppe, senza filtri (d’altronde fino ad ora non ne ha mai avuti), spiega ai compagni d’avventura che la tentatrice Roberta le piace davvero, ma al contempo vorrebbe avere anche la fidanzata Gabriela a casa. Nel villaggio delle ragazze, la fidanzata piange davanti ai video dell’American boy che addirittura si sente in colpa perché non parla con la sua tentatrice Roberta, sostenendo anche che sarebbe un peccato perderla. “Devo stare male, per stare bene”, (dice lei) queste sono le parole che segnano il cambio di rotta definitivo del percorso di Gabriela che, dopo il pianto disperato, ha trovato il single Fouad pronto a consolarla. “Tu mi piaci”, così, la fidanzata dichiara apertamente il suo interesse al tentatore che pare averle fatto perdere la testa. Forse, però, il colpo di scena non è la “simpatia” che la 19enne nutre nei confronti del single, ma quanto il comportamento di Giuseppe che a gran voce dice a Filippo di non provare attrazione verso le altre ragazze e che “sta parlando con lontananza” con loro perché “il cuore suo va su di lei” (riferendosi a Gabriela). La vera domanda è: Ma non era lui che fino alla scorsa puntata teneva il fuoco dentro per “Candy Candy?” (come chiama lui la single). Poi il colpo di scena: una porta chiusa con la scritta che tutta Italia aspettava: “All’interno della casa dei single non ci sono le telecamere” con il sottofondo che non lascerebbe spazio a dubbi, il bacio tra Gabriela e il single. Così, Giuseppe – adottando il comportamento del “maschio alfa” che può tradire, ma non può sentirsi tradito - chiede il falò di confronto: Gabriela arriva sorridente e fiera di ciò che ha fatto davanti al fidanzato che pare perdere completamente la pazienza. Il “parlare con lontananza” che tanto declamava Giuseppe pare crollare quando Filippo mostra il video alla fidanzata in cui il 24enne prima si morde le labbra guardando la single, poi le lascia intendere che vuole uscire con lei e come se non bastasse, scambia anche messaggi in codice sulla spiaggia con Roberta. Al peggio non c’è mai fine, e Giuseppe continua ad incolpare Gabriela oltre che negare la verità quando Filippo gli pone la domanda giusta al momento giusto: “Se non ci fossero state le telecamere avresti baciato quella ragazza?”, “No”, risponde l’American boy (viva la sincerità); per fortuna Bisciglia ha ricordato che ci sono i video che possono testimoniarlo. Poi è sempre Filippo ad esortarlo a dire la verità come ha fatto la fidanzata che ha ammesso di avere baciato Fouad. Alla fine Giuseppe dice di volere uscire da solo, così come Gabriela; a dire il vero sarebbe stato strano se dopo quello che abbiamo visto fosse stato il contrario. Tuttavia, pare che nella prossima puntata le cose potrebbero cambiare e se così fosse ci sarebbe davvero da strapparsi i capelli.

Alessia e Davide – LUI voto 6; LEI voto 4

È la seconda coppia di questa nuova edizione ad essere protagonista del falò di confronto immediato; a volerlo Davide che, dopo aver visto “flirtare” la sua ragazza con “Raoul Bova” (come lo definisce Alessia), sente di doverle dire che è innamorato di lei e vorrebbe chiarire una volta per tutte la situazione. Alessia, in un primo momento, molto schiettamente non ha esitato ad ammettere di non volere il confronto, poi, però, ha deciso di incontrare il fidanzato. Così, dopo uno scambio di sguardi “fulminei”, ha avuto inizio il faccia a faccia: da una parte, Alessia ha cercato di fare comprendere a Davide che tra le braccia del single stava cercando di tranquillizzarsi per le parole del fidanzato: “Piangevo per te” dice; dall’altra, Davide ha quasi perso la pazienza: “Ma questi sono i comportamenti di una persona fidanzata?” controbatte. Effettivamente, difficile giustificare il comportamento di Alessia come una consolazione considerando che nella scorsa puntata non ha fatto altro se non che rivolgere apprezzamenti al tentatore. È a questo punto che Filippo Bisciglia ha tirato la freccia con tutto l’arco: “Alessia posso farti una domanda, ma vi siete abbracciati soltanto quando piangevi?”. Inutile dire che se fosse stato presente il pubblico sarebbe partita una standing ovation. L’imbarazzo e la perplessità che dimostra Alessia alla domanda schietta che le pone il suo Davide sull’interesse nei confronti del tentatore basterebbe per lasciare il programma separati; eppure lei ha un’estrema abilità nel tentare di addossare tutte le colpe al fidanzato che, nel frattempo, l’unica cosa che riesce a dirle è che la ama e che è la donna della sua vita. Alla fine i due – con estrema titubanza di lei – decidono di tornare insieme a casa. Che dire se non: contenti loro, contenti tutti.

Daniele e Vittoria – LUI voto 6; LEI voto 5

Finalmente Vittoria pare avere abbattuto la corazza che fino ad ora ha tenuto addosso e così, ha deciso di aprirsi con la compagna d’avventura Francesca, mostrando la parte più vulnerabile del suo carattere. Alla fine quello che chiede la fidanzata è di avere qualche piccola attenzione in più che Daniele pare non saperle dare. Tuttavia, l’impressione è che i due viaggino su binari totalmente opposti: tanto che lei – incitata dal single Tommaso - lamenta “l’essere rozzo” del fidanzato, anche se ci vorrebbe fare un figlio insieme e necessariamente entro novembre. Dall’altra parte, Daniele continua a frequentare la single Benedetta con la quale probabilmente non riuscirebbe mai a fare una conversazione concreta per più di quindici minuti senza cadere in sorrisi d’intesa provocatori e sguardi ammiccanti. Quando il fidanzato ritorna sull’argomento figli difende la sua verità con le unghie e con i denti spiegando che non è il momento perché non fa altro che litigare con Vittoria. Mancano tre puntate dalla fine, ma l’impressione è che entrambi stiano prendendo consapevolezza che questa storia “non s’ha da fare”.

Ale e Federico – LUI voto 4; LEI voto 8

Per un attimo, quando Ale ha deciso di passare l’intera giornata con il single Lollo (di cui pare essere totalmente presa), ci siamo chiesti se stessimo guardando Temptation Island o un’esterna di Uomini e Donne il giorno prima della scelta del tronista. Poi l’inaspettato: arriva il secondo bacio della puntata; questa volta, però, davanti alle telecamere su un lettino in bella vista. Un bacio che ha tutto il sapore della rivincita per una frase che ancora risuona nelle orecchie di molti, nonché quella in cui Federico sosteneva che la fidanzata per lui sarebbe stata anche disposta a dipingere il prato con la lingua di rosso (e non è l’unica cosa che ha detto). Anche Federico, però, nel villaggio dei fidanzati si sta dando da fare (direi anche senza pochi dubbi a riguardo) con una delle tentatrici dalla quale dice di sentirsi attratto. È a questo punto che Ale avendo acquisito consapevolezza chiede il terzo falò della serata per porre fine a questa storia. Sorprendentemente Federico non ha accettato di incontrare la fidanzata, dice di volere terminare il percorso e pretende che anche Ale lo faccia allo stesso modo. “Mi sono invaghito di un’altra qui, Carola. Lei, seppur in poco tempo, mi sta facendo provare emozioni che con Ale non avevo mai vissuto” dice Federico guadagnandosi il posto del peggiore fidanzato di questa edizione. “Da adesso in poi farò il mio percorso senza pensare a lui” dice sicura Ale; speriamo sia davvero così.

Francesca e Manuel – LUI voto 4; LEI voto 8

Manuel ha rivelato a Giuseppe di nutrire interesse per Greta, la stessa tentatrice che ha attirato l’attenzione del fidanzato Mirko. Il problema è che Manuel dovrebbe preoccuparsi della sua fidanzata dall’altra parte del villaggio, ma l’unica cosa a cui riesce a pensare è che non può avvicinarsi a Greta per colpa del feeling con il compagno d’avventura. Francesca, dal canto suo, viene definita dalle altre single “la fidanzata cornuta che lo aspetta a casa”; l’augurio è che Francesca se ne liberi in fretta e pare – nonostante il dolore – che lo stia capendo. Impeccabile il controllo che ha delle sue reazioni quando vede il fidanzato disperarsi per il due di picche (che soddisfa gli spettatori a casa come non mai) della single Greta. La ruota gira per tutti caro Manuel!

Perla e Mirko – LUI voto 4.5; LEI voto 6

Continua il feeling tra Mirko e la tentatrice Greta che insieme sembrano divertirsi e scherzare con grande sintonia, anche se a dirla tutta il 26 enne di Rieti non sembrerebbe essere poi così divertente. Perla, che fino ad ora ha mostrato di essere forte, ha iniziato a vacillare dinanzi ai video del fidanzato e della tentatrice in cui quest’ultima dice di volere dormire con lui. Tuttavia, dopo un momento di amarezza e delusione, la fidanzata ha iniziato a manifestare il suo forte disappunto e poi ha avviato il suo piano di “vendetta”: l’avvicinamento al single Igor. Così, tra coccole, carezze e massaggi, Perla ha lasciato di stucco Mirko che dal canto suo dice di non riconoscerla, seppure ammette di avere iniziato anche lui a parlare con una ragazza, ma “senza cercare il contatto fisico” (su questo aspetterei le prossime puntate per averne la certezza). Così, la single Greta cerca di placare la rabbia ed il nervosismo del fidanzato che poi per mandare definitivamente nel dimenticatoio il dispiacere le dice: “abbracciami”. Insomma, staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime puntate, ma per il momento verrebbe da dire: che noia.

Gli ascolti

Per Temptation Island ottimi ascolti anche nella puntata di ieri sera dal momento che il docu-reality ha registrato il 26.2 % di share.