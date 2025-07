Temptation Island 2025, le pagelle: Alessio e "il materiale a fondamento", Antonio "il distruttore"

È andata in onda ieri sera, giovedì 17 luglio, la terza puntata della nuova edizione di Temptation Island, con il viaggio nei sentimenti delle sette coppie approdate sull’Isola delle “tentazioni” per mettere alla prova il loro amore. Alessio e Sonia dopo un attesissimo falò di confronto hanno deciso di lasciare il programma separati. A raccontate l’evoluzione del percorso dei protagonisti, il conduttore Filippo Bisciglia. Ecco le pagelle della terza puntata.

Le coppie di Temptation Island

Alessio e Sonia – LUI voto 3; LEI voto 8

È tempo della resa dei conti per i nostri Sonia e Alessio, finalmente faccia a faccia al falò di confronto: ed è subito show. Alessio, per la seconda volta, ha chiesto di incontrare Sonia e, dopo un primo (meritato e giusto) rifiuto, lei ha deciso di accettare. Il fidanzato - che si sente “mentalmente triste e fisicamente bene” - una volta trovatasela dinanzi, chiede “prima di interagire di poter vedere il materiale posto a fondamento della sua decisione”. Un’introduzione che anticipa un falò a dir poco clamoroso, considerando che Alessio ha ben pensato di accusare Sonia per avere “interrotto” il suo percorso nel programma, arrivando a dirle che se solo gli avesse permesso di concludere l’esperienza, probabilmente sarebbero usciti più forti di prima. Che imbarazzo. Dopo 8 anni di relazione e le dure parole utilizzate per descrivere la storia con Sonia (averle chiesto di sposarlo “per gratitudine” per dirne una), Alessio ha affrontato il falò parlando unicamente della mancata esperienza nel programma. Per fortuna, a mantenere la lucidità ci ha pensato Sonia che, con grande dignità, ha provato a replicare alle parole dell’ormai ex fidanzato. Che dire, speriamo che Sonia voli alto ricominciando da zero (e soprattutto senza Alessio).

Denise e Marco – LUI voto 5; LEI voto 6

Una relazione che dura da quattro anni, entrata in crisi dopo la recente scoperta di Denise di un tradimento da parte di Marco risalente a tre anni fa. È proprio lei, infatti, a scrivere al programma per capire chi sia davvero l’uomo al suo fianco. Arrivati al villaggio, la fidanzata si avvicina al single Flavio con cui si apre e rivela tutti i suoi dubbi e le sue perplessità. Per questo, Marco, colpito dalla vicinanza tra i due, sembrava intenzionato a chiedere un falò di confronto a Denise, salvo poi cambiare idea. Una tregua durata da Natale a Santo Stefano: è bastato un nuovo video della fidanzata con il tentatore Flavio per farlo andare su tutte le furie. Il risultato? La distruzione del villaggio e la richiesta di un falò di confronto immediato. Che cosa accadrà? Tutto è da scoprire, ma nel frattempo, ci limitiamo a dire: anche meno.

Valentina e Antonio – LUI voto 4; LEI voto 7

Fidanzati da un anno, vivono insieme da 4 mesi. Lei, pur dichiarandosi ancora innamorata, non si fida più del fidanzato (e per questo prima di ancora di partire per Temptation Island gli ha già preparato le valigie); lui, dal canto suo, la rassicura sull’epilogo dell’esperienza e con convinzione afferma: “Usciremo più forti di prima”. Tuttavia, arrivati nel villaggio delle tentazioni, Valentina è la prima ad essere convocata nel capanno, dove ascolta le “incredibili” difficoltà del fidanzato che non riesce a stare in mezzo a tredici ragazze perché “la carne è carne”. È a questo punto che il nostro Antonio, dinanzi alle parole della fidanzata che si lamenta del suo comportamento, pare dare di matto e vuole chiedere a tutti i costi un falò, salvo poi decidere di prendersi del tempo per riflettere. Superata la burrasca iniziale, Antonio sembra volere divertirsi e così trascorre le serate a ritmo di trenini e balli di gruppo. Arrivati al momento del falò, però, Valentina pare pronunciare le tre parole tabù: finanziaria, macchina e meccanico. E caos fu: fulmini e saette si abbattono sul villaggio calabrese; d’altronde, come osa la fidanzata “non elogiarlo dinanzi agli altri”? Ma la vera domanda è: che fine avranno fatto le sue scarpe, lanciate per aria dopo aver distrutto mezzo villaggio e non prima di aver dato del “cornuto” al tentatore “con la tartaruga”? Tutto ciò accade mentre lui, nel villaggio dei fidanzati non perde occasione per “emozionarsi” con le tentatrici.

Maria Concetta e Angelo – LUI voto 5; LEI voto 7

Ormai noti ai più come la coppia del test dello scotch (l’infallibile tecnica che Maria Concetta attua quando va a casa del fidanzato per capire se nel letto prima di lei c’è stata un’altra donna), Maria Concetta e Angelo hanno evidenti problemi di fiducia. Nel capanno lei scopre che Angelo ha ricevuto messaggi da altre ragazze, ai quali – a suo dire – non ha risposto “per rispetto e per paura di Maria Concetta”. La fidanzata, nel frattempo, non esita a definirlo “fimminaro” e “don giovanni” con le altre, e “2 novembre” quando sta con lei. Povera Maria Concetta, non ha fatto in tempo a dirlo che il suo Angelo (che lei chiama “topo ratto” e al quale vorrebbe tirare i baffi) stava già “flirtando” con la tentatrice Marianna, tutto mentre davanti a Filippo sostiene di voler dimostrare di essere cambiato. Peccato che non si veda.

Lucia e Rosario – LUI voto 6; LEI voto 6

Lei scrive a Temptation Island perché non è più disposta ad accettare la storia a distanza con Rosario e, così, lancia un ultimatum al fidanzato: “O la convivenza, oppure ci lasciamo definitivamente”. Lui, è invece convinto che tutto vada bene e pensa che la convivenza debba essere una scelta naturale e non un obbligo. È lei la prima ad essere chiamata nel capanno per ascoltare alcune dichiarazioni del fidanzato che ribadisce quanto secondo lui per la convivenza sia ancora molto presto a causa dei vecchi ricordi che lo condizionano. Lui “non progetta”, ma la “cerca costantemente perché con Lucia sta bene”. Quest’ultima, dal canto suo, toccata nel profondo da queste parole, decide di sfogarsi con uno dei tentatori del villaggio, tanto da far infuriare Rosario.

È ancora presto per dirlo con certezza, ma l’impressione è che tra i due ci sia un sentimento profondo, lo dimostrano le lacrime di lui al falò, mentre si commuove parlando della sua storia con Lucia. A trattenerli, però, sembra essere la

Per il terzo appuntamento con il prime time, il docu-reality ha fatto registrare il 29.2% di share.