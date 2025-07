Temptation Island 2025, le pagelle: Alessio “sognatore” in piena crisi esistenziale, Sonia già regina indiscussa

È andata in onda ieri sera, giovedì 3 luglio, la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island che ha visto approdare sull’Isola delle “tentazioni” le sette nuove coppie che parteciperanno al reality per mettere alla prova il loro amore. Ad accogliere i protagonisti dello show targato Fascino, il conduttore Filippo Bisciglia, che ritorna dopo un anno di stop della trasmissione. Ecco le pagelle della prima puntata.

Le coppie di Temptation Island

Alessio e Sonia – LUI voto 3; LEI voto 8

Fidanzati da 8 anni, i due avvocati convivono da 7. Alessio e Sonia si presentano a Temptation Island con un rapporto che loro stessi definiscono “turbolento” e della proposta di matrimonio fatta da Alessio ben due anni fa, è “rimasto solo l’anello”. Lei lo descrive come “svogliato, poco reattivo e distante”; lui, dal canto suo, con sorprendente delicatezza, si lamenta del fatto che Sonia non si presenti “in maniera succinta” a letto. Ma il vero colpo di scena arriva al villaggio. Sonia scopre soltanto lì il vero motivo per cui Alessio ha deciso di partecipare al programma: “Non so se la amo ancora… o se l’ho mai amata”, rivela l’avvocato che, nel frattempo, ammette che la fidanzata (anche lei avvocatessa) gli ha dato il modo di realizzare i suoi sogni (una maniera elegante, forse, per dire che l’ha usata per raggiungere i propri obiettivi). Ma non finisce qui: confessa di averle chiesto di sposarlo “per gratitudine” e, dulcis in fundo, dice candidamente che “quando vede una donna che gli piace, ci vuole fare l’amore”. Naturalmente, senza riferimenti alla sua compagna. Che dire se non che imbarazzo! Un imbarazzo tale che spinge Sonia a richiedere il falò di confronto immediato, facendosi portavoce di un importantissimo messaggio: chi ama non ti fa soffrire. Così, il sempre paziente Filippo Bisciglia “interrompe” Alessio - intento a giocare a nascondino con le tentatrici - per comunicargli la decisione della fidanzata. Ed è subito cinema: Alessio entra in crisi esistenziale e si rifiuta di presentarsi al falò, sostenendo che Sonia non può “privarlo di un’occasione del genere”. La domanda è: ma quale “occasione”? Sarà forse l’opportunità di stare davanti alle telecamere? D’altronde, per sua stessa ammissione, lui questo programma “se lo è studiato nel cervello”. Non solo il danno, ma anche la beffa per l’avvocato perché alla fine Sonia – su richiesta delle compagne di avventura – rientra al villaggio in qualità di “dispensatrice di consigli”.

Simone e Sonia – LUI voto 5; LEI voto 6

Simone e Sonia stanno insieme da sei anni e convivono da cinque e mezzo a Modena. Per lui il loro rapporto è ormai piatto; lei, invece, ha già a portata di mano i fazzoletti per asciugare le lacrime nel video di presentazione, mentre gli chiede il perché non le dica che è una bella ragazza. Anche per Sonia, in brevissimo tempo, arriva la chiamata nel capanno ed è li che ascolta il fidanzato che, senza troppi giri di parole, si chiede se lei sia davvero la donna con cui vuole passare il resto della vita. Una doccia fredda. Anche Simone, come il compagno di avventure Alessio, lascia intendere che nella sua testa aleggia il desiderio di stare con altre donne (insomma, pare che quest’anno il resort sia affollato di grandi sognatori). È ancora presto per dirlo, ma ne vedremo delle belle.

Valentina e Antonio – LUI voto 4; LEI voto 7

Fidanzati da un anno, vivono insieme da 4 mesi. Lei ha già preparato le valigie convinta che durante il programma lui sbaglierà di sicuro (d’altronde, considerando i precedenti come possiamo darle torto?). La loro storia, infatti, parte con una vicenda alquanto bizzarra, narrata da Valentina nel video di presentazione: “Mi aveva detto che doveva partire per un viaggio perché un suo amico aveva vinto 150 mila euro con un gratta e vinci, ma non è mai partito con questo amico ma con la fidanzata. L'ho scoperto perché lei mi ha scritto un messaggio su Instagram con scritto: io e te abbiamo una cosa in comune, il fidanzato”. Insomma, come inizio non c’è male. Ma, d’altronde, al peggio non c’è mai fine e Valentina rivela di spiare il ragazzo nel bel mezzo della notte dalla finestrella del bagno. Lui, tenta persino di rassicurarla sull’epilogo dell’esperienza: “Usciremo più forti di prima”. Nemmeno il tempo di dirlo che Valentina è la prima ad essere chiamata nel capanno, dove ascolta le incredibili difficoltà del ragazzo che non riesce a stare in mezzo a tredici ragazze perché “la carne è carne”. Si, stiamo parlando dello stesso Antonio che va su tutte le furie (chapeau alla regia per la scelta del ruggito come sottofondo alle sue inquadrature), minacciando di andarsene, quando la fidanzata racconta che lo mantiene, pagando mutuo e bollette.

Maria Concetta e Angelo – LUI voto 6; LEI voto 5

La coppia delle coppie. “Nella vita faccio la babysitter e non a caso mi occupo anche di lui (ndr il fidanzato)” rivela senza peli sulla lingua lei, mentre lo definisce un “fimminaro”. Poi, il vero e proprio coup de théâtre: il test dello scotch, l’infallibile tecnica che Maria Concetta attua quando va a casa del fidanzato per capire se nel letto prima di lei c’è stata un’altra donna. “Non a caso quando vengo qui a casa sua porto sempre questo al posto della borsetta - indicando lo scotch che si appresta a usare sul cuscino e sul materasso - Adesso vi faccio vedere cosa faccio”. Poi, con precisione attacca lo scotch sul cuscino e sul materasso per capire se rimangono attaccati i capelli di altre donne. “Questo si chiama test dello scotch. Proprio una tecnica scientifica questa. Questa è una tecnica che va alla grande. Infallibile.

Finito questo, mi abbasso e inizio ad annusare tutto il letto”, conclude Maria Concetta. Insomma, laè propria la base del loro rapporto.

Per il primo appuntamento con il prime time, il docu-reality ha fatto registrare il 27.8% di share.