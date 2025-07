Temptation Island 2025, le pagelle: Simone e la giustificazione del secolo, Antonio e la Tribuna Posillipo

È andata in onda ieri sera, giovedì 24 luglio, la quinta puntata della nuova edizione di Temptation Island che ha visto proseguire il viaggio nei sentimenti delle coppie approdate sull’Isola delle “tentazioni” per mettere alla prova il loro amore. Sonia e Simone dopo un falò di confronto hanno deciso di lasciare il programma separati. Ecco le pagelle della quinta puntata.

Le coppie di Temptation Island

Simone e Sonia – LUI voto 3; LEI voto 8

La resa dei conti è finalmente arrivata. Simone e Sonia approdano a Temptation Island, probabilmente consapevoli che la loro storia ha più di un problema; eppure, lei, temeraria, è ancora innamorata di lui. Peccato che il fidanzato arrivato nel villaggio delle tentazioni ne ha fatte di ogni e no, non stiamo parlando delle sue improbabili teorie sulla vita: prima ha rivelato di averla tradita in passato e poi ha baciato la single Rebecca, come se dall’altra parte non ci fosse nessuno. È a questo punto che Sonia chiede il falò di confronto immediato, mentre il fidanzato la immagina come la madre dei suoi figli (e ribadiamolo dopo aver baciato un’altra). Una volta ritrovatisi uno di fronte all’altro Simone non solo nega di fronte all’evidenza, ma guarda i filmati che lo ritraggono come se non lo riguardassero. Poi, la scusa del secolo: “Si è spinto oltre per capire”, mentre giustamente la fidanzata gli ricorda che è “il viaggio nei sentimenti e non nei letti”. Colpo di scena: Simone vuole uscire con Sonia, mentre lei – meritatamente – gli dà il ben servito. Il motivo? Non solo il misfatto, ma nemmeno le scuse.

Lucia e Rosario – LUI voto 5; LEI voto 5

Fidanzati da due anni, vivono una relazione a distanza. Lei vorrebbe iniziare una convivenza, lui invece non si sente ancora pronto. Nel villaggio delle tentazioni, Lucia approfondisce la conoscenza con il single Andrea, mentre ascolta le riflessioni di Rosario che la considera poco sensibile. Il tutto prima di gettare nello sconforto più totale il fidanzato che non accetta la vicinanza della sua lei al tentatore. L’impressione è che nella coppia ci siano evidenti problemi di comunicazione: lui spacca il villaggio perché vede la fidanzata vicina al single, mentre lei, dal canto suo, dichiara di essere delusa perché – dinanzi alla vicinanza al tentatore - avrebbe voluto che Rosario la chiamasse al falò di confronto. Insomma, lei agisce per ripicca e lui non muove un dito per orgoglio.

Valentina e Antonio – LUI voto 5; LEI voto 6

“Tutto ha inizio in un allegro pomeriggio nel villaggio dei fidanzati” dice il conduttore Filippo Bisciglia prima di catapultarci nel caos. Mentre Antonio gioca a calcio sorridente e spensierato, ma soprattutto totalmente inconsapevole, arriva la chiamata nel capanno in cui gli vengono mostrate le immagini della fidanzata con il tentatore Francesco. “Devi stare tranquillo” tuonano i compagni, mentre lui li rassicura sulla sua calma. Certo, tutto questo prima del finimondo: il nostro Antonio tenta l’ardua impresa di raggiungere il villaggio delle fidanzate (a suon di “cornuto” e con tanto di scivolata), ma – come il compagno di avventure Marco – senza successo. A farlo andare su tutte le furie, l’invito del single a vedere il Napoli nell’impronunciabile Tribuna Posillipo. Ma la vera domanda è: alla fine di questa esperienza, che fine farà il gazebo? Speriamo non venga distrutto come Antonio ha già fatto con buona parte del resort Calandrusa.

Sarah e Valerio – LUI voto 7; LEI voto 4

Sarah e Valerio stanno insieme da cinque anni e convivono da tempo. A lei sembra di elemosinare amore e, per questo, ha accettato attenzioni da altre persone. Lui, invece, rivela di aver scoperto due chat della fidanzata con uomini diversi. Arrivati nel resort, Sarah prima rivela di aver preso dei caffè con alcuni ragazzi nel corso della sua relazione e poi approfondisce la conoscenza con il single Salvatore (addirittura pensa bene di farsi leggere i libri per potersi addormentare), pianificando un caffè anche con lui. Immagini che deludono profondamente Valerio. Ma non è finita qui: Valerio si avvicina alla single Ary che, come lui, tifa la Lazio (si stiamo parlando della stessa squadra che Valerio va a vedere allo stadio, mentre alla fidanzata scrivono perché sanno che è libera). Se, almeno inizialmente, la vicinanza di Valerio alla single sembra essere per ripicca, tutto pare cambiare in corso d’opera. Così, il fidanzato ride, gioca, scherza e sembra essere sempre più complice con Ary.

Inevitabile la reazione di Sarah che si lascia andare ad un pianto disperato. Ma come si dice?

Per il quinto appuntamento con il prime time, il reality ha fatto registrare il 30% di share.