Temptation Island 2025, le pagelle: Simone incommentabile, Marco runner senza successo

È andata in onda ieri sera, mercoledì 23 luglio, la quarta puntata della nuova edizione di Temptation Island che ha visto proseguire il viaggio nei sentimenti delle coppie approdate sull’Isola delle “tentazioni” per mettere alla prova il loro amore. Marco e Denise dopo un falò di confronto hanno deciso di lasciare il programma separati. A raccontate l’evoluzione del percorso dei protagonisti, il conduttore Filippo Bisciglia. Ecco le pagelle della quarta puntata.

Le coppie di Temptation Island

Simone e Sonia – LUI voto 2; LEI voto 7

Simone e Sonia stanno insieme da sei anni, ma lui pensa che il loro rapporto sia ormai piatto e che si sia persa la complicità. Arrivato al villaggio, Simone trascorre le giornate come se dall’altra parte non ci fosse la fidanzata – giocando a muovere i pettorali e a tentare di avvalorare astruse teorie - e rivela anche di averla tradita. Ma al peggio non c’è mai fine: Simone si avvicina alla single Rebecca (che chiama “fragolina”) con cui dialoga come se stesse girando una scena della miglior soap opera sul mercato, dilettandosi in esercizi fisici che forse solo loro conoscono. E questo è soltanto l’inizio: la povera Sonia si trova dinanzi al fidanzato -che evidentemente aveva già archiviato la storia con lei, prima ancora di entrare nel villaggio – che senza alcuno scrupolo si chiude in bagno con la tentatrice: e bacio fu. Dulcis in fundo? Come se nulla fosse, dopo il misfatto, l’infedele parla di Sonia definendola una donna con la D maiuscola e immaginandola come l’ipotetica madre dei suoi figli. Che imbarazzo.

Denise e Marco – LUI voto 6; LEI voto 6

Una relazione che dura da quattro anni, per cui Marco ha stravolto la sua vita, cambiando lavoro. Recentemente lei ha scoperto un tradimento di lui e, per questo, non si fida più. Arrivando nel villaggio delle tentazioni, Denise approfondisce la conoscenza con il tentatore Flavio, con cui si lascia andare; insomma, pare vedere tutto ciò che Marco non è. “C’è vita oltre lui”, dice lei, mentre il suo Marco distrugge parte del villaggio, prima di chiedere un falò di confronto anticipato con Denise. Poi, la fatidica convocazione nel capanno in cui Marco scopre dell’esterna di Denise e Flavio: una chiamata che ha spinto Marco a “scappare” nel villaggio delle fidanzate; peccato, però che la sua infinita corsa non sia servita a nulla (se non a far stancare gli operatori per rincorrerlo). Il motivo? Non è riuscito nel suo intento e ha fatto ritorno alla “maison” dove c’erano i fidanzati ad attenderlo. Il nostro Marco non si spiega il perché sia finita così, considerando che, prima di stravolgere la sua vita, a detta sua, “era un principe”; lo stesso principe che l’ha tradita, confessandole la verità con estremo ritardo. È a questo punto che è arrivato il falò: un incontro molto forte, in cui Marco ha spiegato di essersi sentito ferito per le parole di Denise, e quest’ultima ha cercato di far valere la propria opinione, giustificando i suoi comportamenti. Alla fine, lui sceglie di uscire da solo. Che dire? L’impressione è che servirà soltanto del tempo per metabolizzare la rabbia, perché il sentimento c’è e si vede.

Valentina e Antonio – LUI voto 5; LEI voto 7

Fidanzati da un anno, vivono insieme da 4 mesi. Lei, pur dichiarandosi ancora innamorata, non si fida più del fidanzato (e per questo prima ancora di partire per Temptation Island gli ha già preparato le valigie); lui, dal canto suo, la rassicura sull’epilogo dell’esperienza e con convinzione afferma: “Usciremo più forti di prima”. Tuttavia, arrivati nel villaggio delle tentazioni, Valentina è la prima ad essere convocata nel capanno, dove ascolta le “incredibili” difficoltà del fidanzato che non riesce a stare in mezzo a tredici ragazze perché “la carne è carne”. Sono bastate, però, le critiche di Valentina nei suoi confronti per farlo andare su tutte le furie, tanto da richiedere il falò di confronto diverse volte, salvo sempre cambiare idea. È sulle note de L’Uomo Tigre (chapeau alla produzione per la sempre accurata scelta delle musiche) che vediamo Antonio trascorrere le giornate all’insegna del divertimento prima di godersi l’esterna più imbarazzante della storia di Temptation Island: quella all’insegna dello sport insieme alla tentatrice.

Nel frattempo, però, sorprende tutti rivelando al falò di aver scoperto che Valentina è la donna della sua vita, prima di scoppiare in un. Cosa accadrà? Chi vivrà vedrà.

Per il quarto appuntamento con il prime time, il docu-reality ha fatto registrare il 28.4% di share.