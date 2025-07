Temptation Island 2025, le pagelle: Simone il seduttore terrapiattista, Sonia queen bis

È andata in onda ieri sera, giovedì 10 luglio, la seconda puntata della nuova edizione di Temptation Island che ha visto proseguire il viaggio nei sentimenti delle sette coppie approdate sull’Isola delle “tentazioni” per mettere alla prova il loro amore. A raccontate l’evoluzione del percorso dei protagonisti, il conduttore Filippo Bisciglia. Ecco le pagelle della seconda puntata.

Le coppie di Temptation Island

Alessio e Sonia – LUI voto 5; LEI voto 8

La turbolenza è la parola d’ordine del loro percorso (d’altronde, non è un caso che abbiano deciso di partecipare a Temptation Island perché definiscono il loro rapporto “turbolento”). Arrivati al villaggio, Sonia scopre il reale motivo per cui il fidanzato ha scritto al programma: Alessio non sa se la ama o se l’ha mai amata e rivela che le ha chiesto di sposarlo “per gratitudine”. Parole che spingono la fidanzata a richiedere un falò di confronto immediato ad Alessio che – tra le lacrime per averlo privato di questa esperienza – declina l’invito. Morale della favola? Lei rimane nel villaggio come “consigliera” e lui, che il programma “se lo era studiato nel cervello”, è costretto ad andare via. Poi, il colpo di scena: Alessio chiede di rivedere Sonia che giustamente sceglie di disertare, confermandosi queen assoluta di questa edizione. Cosa accadrà? Lo scopriremo solo vivendo, intanto prepariamo i popcorn per la prossima puntata.

Simone e Sonia – LUI voto 3; LEI voto 7

Simone e Sonia stanno insieme da sei anni, ma lui pensa che il loro rapporto sia ormai piatto e che si sia persa la complicità. Lei, invece, dal canto suo, si dice ancora innamorata. Arrivati al villaggio, Sonia, però, scopre che il fidanzato non sa più se volere passare – o meno – il resto della vita con lei. È proprio il terrapiattista, convinto che esistono i giganti, che i dinosauri non si sono mai estinti e che l’uomo non è mai andato sulla luna, a regalarci la massima della serata, affermando ad una tentatrice, che nel frattempo lo definisce raro (come darle torto? Bisognerebbe solo capire con quale accezione): “La donna decide con chi fare sesso, ma l’uomo decide chi sposare”. Insomma, una frase che si commenta da sola esattamente come si commenta da solo il video che ha guardato al falò la povera Sonia, in cui Simone ha ammesso di averla tradita.

Sarah e Valerio – LUI voto 7; LEI voto 4

Sarah e Valerio stanno insieme da cinque anni e convivono da tempo. A lei sembra di elemosinare amore e, per questo, ha accettato attenzioni da altre persone. Lui, invece, rivela di aver scoperto due chat della fidanzata con uomini diversi. È Sarah ad essere chiamata nel capanno per prima ed è lì che ascolta il fidanzato rivelare di aver cambiato il suo atteggiamento, dopo aver scoperto le conoscenze della compagna con altri ragazzi. Ma non è tutto, perché Valerio proprio a Temptation Island scopre che Sarah è uscita con due ragazzi “che la ricaricavano psicologicamente”. La domanda è: che bisogno c’era di aspettare l’inizio del programma per dire la verità? Se solo lo avesse fatto, Valerio avrebbe probabilmente sofferto meno e il villaggio calabro ne avrebbe beneficiato. Ma ormai lo sappiamo, per i protagonisti di questa esperienza al peggio non c’è mai fine e così Sarah ha avviato una conoscenza con il single Salvatore, gettando nello sconforto più totale il fidanzato. Come andrà a finire? Chi vivrà vedrà, ma per adesso i presupposti non sembrano essere dei migliori.

Denise e Marco – LUI voto 6; LEI voto 6

Una storia che dura da quattro anni, entrata in crisi dopo la recente scoperta di Denise di un tradimento da parte di Marco risalente a tre anni fa. È proprio lei a scrivere al programma, decisa a scoprire chi sia davvero l’uomo al suo fianco. Marco ammette l’errore, ma si sente costantemente messo in discussione. Arrivati al villaggio, Denise esprime le sue perplessità circa il rapporto con il compagno e approfondisce la conoscenza con il tentatore che ha conquistato maggiormente l’attenzione tra le fidanzate, Flavio. Con lui, apre il suo cuore, rivela i suoi bisogni, le sue necessità e parla di tutto ciò che in coppia sembra non trovare più spazio.

L’impressione è una: il sentimento tra Denise e Marco è forte, ma sembrano esserci delle, forse, parole non dette.

Per il secondo appuntamento con il prime time, il docu-reality ha fatto registrare il 29.6% di share.