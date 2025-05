Temptation Island cambia location: il reality dei sentimenti si sposta al Sud

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli appassionati di Temptation Island, il fortunato reality dei sentimenti di Canale 5, possono tirare un sospiro di sollievo. Il conto alla rovescia per le registrazioni della prossima stagione del programma sta per cominciare e una nuova location sembra essere stata trovata dopo l'annuncio della chiusura del resort di Santa Margherita di Pula, dove da dieci anni si svolgeva il format. A quanto pare la produzione è pronta a spostarsi al Sud.

La chiusura del resort in Sardegna

La notizia della chiusura dell'Is Morus Relais, il resort a Santa Margherita di Pula in Sardegna dove da anni si svolgeva il reality, era arrivata come un fulmine a ciel sereno poche settimane fa. La struttura ha chiuso i battenti a settembre 2024 e l'intero complesso è stato messo in vendita. Per questo la produzione del programma è dovuta correre ai ripari, mettendosi alla ricerca di una nuova location dove far soggiornare fidanzati, tentatori e tentatrici protagonisti della prossima stagione. Ad avere la meglio tra le proposte arrivate alla produzione sarebbe stato un villaggio turistico che si affaccia sul mar Ionio.

Dove è girato Temptation Island 2025

Secondo la stampa locale la produzione avrebbe scelto la Calabria come location della nuova stagione del reality dei sentimenti. A ospitare il programma dovrebbe essere il resort Calalandrusa, che sorge nella zona di Guardavalle Marina in provincia di Catanzaro. " Un vero e proprio angolo di paradiso incastonato in cinque ettari di verde, con ville appartate che si affacciano direttamente sulla spiaggia e il mare. Il romantico set di flirt bollenti, passioni irrefrenabili e colpi di scena" , riferisce la Gazzetta del sud.

La nuova edizione di Temptation Island

Per quanto riguarda i protagonisti della nuova stagione di Temptation Island i casting sono ancora in corso. Entro la fine del mese le coppie di fidanzati scelte dalla produzione lasceranno le loro case per trasferirsi nel nuovo villaggio in Calabria per l'edizione Nip, mentre le coppie famose saranno protagoniste di una seconda edizione a settembre, come già era accaduto lo scorso anno.

A condurre il programma, come di consueto, saràche è pronto a guidare coppie e telespettatori nei celebri falò di confronto. Sulle date della messa in onda del programma, invece, c'è ancora il massimo riserbo.