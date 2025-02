Temptation Island, scopre la fidanzata a letto con il tentatore: ecco come ha reagito

Montoya scopre il tradimento

Temptation Island è l'isola delle tentazioni. D'altronde, lo dice anche il titolo del programma e l'obiettivo è quello di non cedervi e riuscire a uscire dal gioco ancora insieme al proprio partner. Evidentemente, però, in Spagna una giovane concorrente ha interpretato male il senso del programma e così, già al primo giorno, è finita a letto con il suo tentatore. È questo ciò che è successo in estrema sintesi nell'edizione iberica della trasmissione, in Italia condotta da Filippo Bisciglia, in onda su Tele Cinco. Montoya e Anita hanno deciso di partecipare alla trasmissione per dare un po' di vivacità alla loro relazione, iniziata meno di un anno fa.

Lo schema di gioco è identico a quello italiano: le coppie vengono divise e le fidanzate vengono portate a vivere in un'ala del resort insieme ai tentatori e, viceversa, i fidanzati vengono portati in una zona del resort con le tentatrici. L'obiettivo è quello di non fare passi falsi, dimostrare che la relazione è solida e consolidare il legame con il partner. Eppure, Anita ha dimostrato di avere particolare affinità con uno dei tentatori, tale Manuel, tanto da stringere con lui una forte intimità. " Uno di voi avrà l’opportunità di avere dieci minuti per osservare ciò che sta accadendo nell’altra casa ", ha detto la conduttrice, Sandra Barneda. Inconsapevoli di quanto avrebbero visto, i concorrenti hanno lasciato questa possibilità proprio a Montoya.