Temptation Island, cancellata l'edizione invernale: ecco perché

Niente da fare. Temptation Island Winter non andrà in onda almeno in questa stagione televisiva. Nonostante l'annuncio fatto alla presentazione dei palinsesti televisivi e la conferma arrivata dal conduttore Filippo Bisciglia, l'edizione invernale del reality dei sentimenti è saltata ancor prima dell'inizio dei casting. A svelarlo è stato TvBlog, che ha anticipato che il programma prodotto dalla Fascino non andrà in onda a causa di "difficoltà organizzative e logistiche".

La prima stagione di "Temptation Island Winter" sarebbe dovuta andare in onda a gennaio. L'inizio delle registrazioni era previsto tra poche settimane ma i casting non sono mai stati aperti e questo ha fatto scattare l'allarme tra gli addetti ai lavori. I rumor su un possibile slittamento della messa in onda si sono fatti insistenti fino alla conferma arrivata da Fanpage, che di fatto spegne gli entusiasmi.

Perché non si farà Temptation Island winter

" Il programma è saltato per ovvie ragioni di sicurezza ", svela il sito di informazione, parlando della location dove si sarebbe dovuto registrare Tempation Island, cioè una meta esotica. L'ipotesi di registrare il format in montagna sulla neve era stata immediatamente scartata per " non intaccare la natura estetica della trasmissione ". Secondo quanto riferito da Fanpage, la produzione avrebbe prima optato per le Maldive, ma la distanza e gli impegni già serrati con Amici, Uomini e donne e C'è posta per te, hanno portato subito a scartare l'idea. L'alternativa sarebbe stata l'Egitto o il Marocco ma la produzione avrebbe fatto un passo indietro " per ovvie complicazioni legate al conflitto in Medio Oriente e alla delicata situazione in quelle zone ".

Raddoppia Temptation Island in estate?

Accantonata l'idea di portare in prima serata la versione invernale del reality dei sentimenti, la Fascino starebbe valutando al raddoppio estivo. Si parla di un'edizione a giugno e una seconda a settembre da registrare tra maggio e agosto per offrire ai telespettatori un prodotto, che intrattenga per tutta la stagione estiva visti gli ottimi ascolti dell'ultima stagione. A coprire la "falla" nel palinsesto invernale di Canale 5 spetterà, dunque, al Grande Fratello, che sarà prolungato fino a marzo. Poi, come già era accaduto pochi mesi fa, Signorini passerà il testimone all'Isola dei famosi, che potrebbe avere una nuova guida. Secondo le ultime indiscrezioni Ilary Blasi non sarebbe stata riconfermata alla guida del reality di sopravvivenza, ma la strada è ancora lunga e gli scenari sono molteplici.