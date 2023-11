"Non si finisce mai di conoscere le persone...". Aria di crisi tra Gabriela e Giuseppe di Temptation Island

Aria di crisi per una delle coppie più chiacchierate di Temptation Island. Stiamo parlando di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara. I due, infatti, ad un passo dalle nozze – in molti ricorderanno la proposta di matrimonio al centro dello studio di Uomini e Donne – si sarebbero lasciati. Ad alimentare il gossip, le mosse social di Gabriela, ma soprattutto, al momento non è arrivata alcuna smentita alle indiscrezioni sempre più insistenti sulla loro rottura.

Cosa è accaduto tra Giuseppe e Gabriela

L’ex coppia di Temptation Island sembrava stesse vivendo un periodo all’insegna dell’amore. Dopo essere usciti insieme dal programma di punta del palinsesto estivo di Canale 5, targato Fascino, avevano annunciato di volersi sposare proprio nel dating show pomeridiano di Maria De Filippi. E ancora, lo stesso Giuseppe aveva assecondato la decisione della fidanzata di fare qualche ritocchino estetico (al naso e al seno), restandole a fianco per tutto il periodo della convalescenza. Ma non è finita, perché qualche giorno fa - prima della bomba sganciata sulla loro crisi - Gabriela aveva risposto ad uno dei suoi follower su Instagram, che le faceva notare che sarebbe stata perfetta come tronista a Uomini e Donne, ironizzando sul fatto che Ferrara non ne sarebbe stato di certo contento. Poi, il cambiamento di rotta improvviso.

La presunta crisi della coppia

Nel giro di 24 ore, tutto è improvvisamente cambiato. Così, Gabriela prima ha unfollowato il suo fidanzato e poi, ha pubblicato delle Instagram Stories molto forti e che non lascerebbero spazio a dubbi. Si tratta di vere e proprie frecciatine, in cui la Chieffo esprime i suoi pensieri. “Volete le donne forti, dalla grande personalità, dal bell’aspetto, con i valori di un tempo, e poi, non siete in grado di sostenerle, di reggere il confronto, di stare al passo. Mettetevi d’accordo fra quello chi volete e ciò che potete permettervi” si legge nella prima frase postata sui social.