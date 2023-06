Temptation Island: chi sono Gabriela e Giuseppe, la prima coppia del reality

Gelosia, tradimenti, amori e addii. L'edizione 2023 di Temptation Island si annuncia scoppiettante a giudicare dal video di presentazione della prima coppia protagonista del reality dei sentimenti, quella composta da Gabriela e Giuseppe. I due fidanzati napoletani stanno insieme da sette anni e hanno deciso di partecipare al programma di Canale 5 per mettere alla prova il loro amore già incrinato da gelosia e scappatelle.

Si alza dunque il sipario sulla nuova edizione del programma, che andrà in onda dal 26 giugno prossimo con la prima di una serie di puntate, sulle quali c'è molta attesa. Nelle scorse ore sui canali social ufficiali di Temptation Island è stato condiviso il filmato della prima coppia, che è approdata in Sardegna per prendere parte al reality dei sentimenti. Di Gabriela e Giuseppe non si sa molto se non che stanno insieme da ormai sette anni e che l'uomo è estremamente geloso. Nel gennaio 2023, però, la coppia ha vissuto un momento significativo, quando Gabriela ha scoperto che il fidanzato si era iscritto a un sito di incontri.

La storia di Gabriela e Giuseppe

" Per lui ho sacrificato tutto, amicizie, scuola e famiglia, perché gli dava fastidio anche se andavo a prendere il pane da sola", confessa Gabriela nel video di presentazione di Temptation Island, poi l'ammissione: "A gennaio 2023 ho scoperto che lui di nascosto si era iscritto a un sito di incontri. Però per sbaglio, il cretino, ha usato il mio numero e così mi è arrivato un messaggio su WhatsApp, così l'ho scoperto. Oltretutto che scemo, si faceva chiamare American Boy". La coppia è solo la prima delle sette che prenderanno parte al programma, che attualmente è in fase di registrazione in Sardegna.

Le riprese sono cominciate da una settimana e nei prossimi giorni si conosceranno le altre coppie partite per il viaggio nei sentimenti. A condurre Temptation Island ci sarà, come di consueto, Filippo Bisciglia che tra filmati, falò e incursioni a sorpresa nei villaggi dei fidanzati guiderà le coppie fino alla fine del reality. Oltre alle coppie, il pubblico è in attesa di conoscere anche i volti e i nomi dei tentatori, che rivestono un ruolo chiave nel programma.