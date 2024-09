Temptation Island: cosa aspettarsi dalla prima puntata

Ascolta ora 00:00 00:00

È tutto pronto per la prima puntata di Temptation Island. Questa sera, 10 settembre, a partire dalle ore 21.20, su Canale 5 andrà in onda il primo appuntamento del docu-reality che, ormai, rappresenta uno dei programmi di punta del palinsesto Mediaset. Sono sette le coppie che ­– non sposate e senza figli in comune – approderanno sull’Isola delle “tentazioni” per mettere alla prova il loro amore. Alla conduzione torna Filippo Bisciglia, pronto ad accompagnare i fidanzati e le fidanzate in questa avventura.

Le anticipazioni della puntata

Come anticipato, sono sette le coppie che vivranno separate nel resort Is Morous Relais in Sardegna per ben 21 giorni. A tenere loro compagnia gli immancabili tentatori e tentatrici (13 nel villaggio delle ragazze e 13 in quello dei ragazzi). Così, nella prima puntata scopriremo il volto dei 26 tentatori che ­– come ormai siamo abituati – arriveranno incappucciati e si sveleranno dinanzi ai fidanzati e alle fidanzate. Questo è uno dei momenti più attesi della trasmissione dal momento che iniziano ad emergere le prime gelosie.

La serata d’esordio è fondamentale, inoltre, anche per capire le dinamiche emotive delle coppie protagoniste del docu-reality. Proprio per questo, infatti, si parte dalle presentazioni ufficiali, in cui sono immancabili i primi screzi. Poi si arriva alla separazione: il momento decisivo in cui i fidanzati e le fidanzate, dopo i saluti di rito, sono pronti per iniziare questa avventura in due aree separate dell’Is Morus Relais. A questo punto è tutto pronto per accendere definitivamente i riflettori sul vivo della trasmissione. Come vivranno in questi 21 giorni le coppie separate? Riusciranno a stare lontani e arrivare fino alla fine di questa avventura?

Già nella prima puntata, stando alle anticipazioni, si vedono le ragazze convocate nel pinnettu esclamare “Eh, Cosa?!” per il comportamento di tre dei fidanzati nel villaggio. Esattamente come Anna, infastidita da ciò che vede nel monitor tuona: “Dalle sto bacio”. Antonio, invece, uscito dal pinnettu afferma: “Non mi interessa proprio”. Fino a Federica che tra le lacrime dice di “non farcela”.

Le coppie di Temptation Island

Sette le coppie protagoniste che ci terranno compagnia. Diandra e Valerio che, dopo sette anni, devono prendere una decisione importante sul loro futuro: rimanere nella capitale (come vorrebbe lei) oppure trasferirsi a Brindisi (come vorrebbe lui). Titty che non si fida di Antonio, ma ad aprile lui ha chiesto di sposarla. Mirco e Giulia, invece, sembrano litigare costantemente. Sarà ancora amore? E ancora, Anna ha scoperto un tradimento del fidanzato Alfred che è consapevole delle criticità del loro rapporto.

Anchestanno attraversando alcune difficoltà; in particolare, il fidanzato sente di “camminare a due velocità di sentimento differenti” rispetto a. Infine, ci sono: lei è stanca di non potere vivere la sua vita liberamente , lui, dal canto suo, non si fida.