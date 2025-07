Temptation Island: cosa aspettarsi dalla prima puntata

È tutto pronto per la prima puntata di Temptation Island. Questa sera, giovedì 3 luglio, a partire dalle ore 21.20, su Canale 5 andrà in onda il primo appuntamento del docu-reality che, ormai, rappresenta la punta di diamante del palinsesto estivo in casa Mediaset. Sono sette le coppie che ­– non sposate e senza figli – approderanno sull’Isola delle “tentazioni” per mettere alla prova il loro amore. Alla conduzione torna Filippo Bisciglia, pronto ad accompagnare i fidanzati e le fidanzate in questa avventura.

Le anticipazioni della puntata

Come anticipato, sono sette le coppie che vivranno separate nel resort Calalandrusa di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro, in Calabria, per ben 21 giorni. A tenere loro compagnia gli immancabili tentatori e tentatrici (13 nel villaggio delle ragazze e 13 in quello dei ragazzi). Così, nella prima puntata scopriremo il volto dei 26 tentatori che ­– come ogni anno – arriveranno incappucciati e si sveleranno dinanzi ai fidanzati e alle fidanzate. Questo è uno dei momenti più attesi della trasmissione dal momento che iniziano ad emergere le prime gelosie.

La prima puntata della trasmissione è, inoltre, fondamentale anche per capire le dinamiche emotive delle coppie protagoniste del docu-reality. Proprio per questo, infatti, si parte dalle presentazioni ufficiali, in cui sono immancabili già i primi screzi. Poi si arriva alla separazione: il momento decisivo in cui i fidanzati e le fidanzate, dopo i saluti di rito, sono pronti per iniziare questa avventura in due aree separate del resort. A questo punto è tutto pronto per accendere definitivamente i riflettori sul vivo della trasmissione. Come vivranno in questi 21 giorni le coppie separate? Riusciranno a stare lontani e arrivare fino alla fine di questa avventura? La puntata si preannuncia già scoppiettante dal momento che, stando alle prime anticipazioni, si vedono alcune reazioni dei protagonisti dinanzi ai video dei propri partner.

Le coppie di Temptation Island

Sette le coppie protagoniste che ci terranno compagnia. Alessio e Sonia descrivono il loro legame come turbolento. Antonio, invece, ha già tradito Valentina in passato: tra loro sarà ancora amore o è ormai troppo tardi? Simone e Sonia stanno vivendo un momento delicato, mentre Maria Concetta fatica a fidarsi di Angelo. Valerio, dal canto suo, ha scoperto due chat della fidanzata Sarah con altri uomini.

ha recentemente saputo di un tradimento del compagnorisalente a tre anni fa. Infine,affrontano una relazione a distanza: lei sogna la convivenza, ma lui è pronto a fare questo passo?