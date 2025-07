Temptation Island: cosa aspettarsi dalla quarta puntata

Tutto è pronto per la quarta puntata di Temptation Island. Questa sera, mercoledì 23 luglio, a partire dalle 21.20 su Canale 5, andrà in onda il quarto appuntamento con il viaggio nei sentimenti targato Fascino. Dopo il sorprendente falò di confronto tra Alessio e Sonia della scorsa puntata, in cui i due hanno deciso di uscire separati, il programma è pronto a tornare con nuovi colpi di scena. Sono sei le coppie rimaste che ­– non sposate e senza figli in comune – proseguono con l’esperienza, mettendo alla prova il loro amore, nel villaggio delle “tentazioni”. Alla conduzione, come sempre, Filippo Bisciglia, voce narrante delle vicende che vedono protagonisti di questa avventura i fidanzati e le fidanzate alle prese con i tentatori e le tentatrici.

Le anticipazioni della puntata

“Le tensioni aumentano: questa sera il fuoco del falò sarà più rovente del solito e importanti colpi di scena porteranno a decisioni definitive. Non potete assolutamente perdere la quarta puntata di Temptation Island”. Con queste parole Filippo Bisciglia promette scintille nel corso del quarto appuntamento e, come ormai siamo abituati, stando ai video delle anticipazioni rilasciati dai canali social della trasmissione, le premesse sembrano esserci tutte. Riflettori puntati sulla coppia Simone e Sonia: il fidanzato – che si è già lasciato andare alla rivelazione di un tradimento - sembrerebbe essersi particolarmente avvicinato ad una delle tentatrici, tanto che sarebbe scattato un bacio; come avrà reagito Sonia?

Grande attenzione anche alla coppia di Antonio e Valentina: il fidanzato, infatti, lo si vede in fuga sulla spiaggia, seguito dagli operatori del programma. Cosa avrà visto? Tuttavia, non perde tempo e invita una tentatrice a fare un’esterna. Infine, colpi di scena anche nella coppia Marco e Denise: lei, è sempre più vicina al tentatore Flavio e lui, dal canto suo, esclama: “Ma questa l’ha capito che è fidanzata?”.

Le coppie di Temptation Island

Sei le coppie che ancora “resistono” all’interno del villaggio delle “tentazioni”. Antonio che ha già tradito Valentina in passato: tra loro sarà ancora amore o è ormai troppo tardi? Simone e Sonia stanno vivendo un momento delicato, mentre Maria Concetta fatica a fidarsi di Angelo. Valerio, dal canto suo, ha scoperto due chat della fidanzata Sarah con altri uomini.

ha recentemente saputo di un tradimento del compagnorisalente a tre anni fa. Infine,affrontano una relazione a distanza: lei sogna la convivenza, ma lui è pronto a fare questo passo?