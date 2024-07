Temptation Island, cosa aspettarsi dalla quinta puntata

Ascolta ora 00:00 00:00

È tutto pronto per la quinta puntata di Temptation Island. Questa sera, 24 luglio, a partire dalle ore 21.20, su Canale 5 andrà in onda il penultimo appuntamento. Dopo la scoppiettante puntata della scorsa settimana, che ha visto il falò di confronto tra Lino e Alessio e diversi colpi di scena, il docu-reality è pronto a tenerci compagnia. Sono in sei le coppie rimaste che ­– non sposate e senza figli in comune – stanno mettendo alla prova il loro amore sull’Isola delle “tentazioni”. Alla conduzione, tornerà Filippo Bisciglia, voce narrante delle vicende che vedono protagonisti di questa avventura i fidanzati e le fidanzate.

Le anticipazioni della puntata

Una grande svolta è attesa per la coppia formata da Lino e Alessia. I due, la scorsa puntata, sono stati protagonisti di un falò di confronto e avevano deciso di lasciare separatamente la trasmissione. Nel loro percorso a Temptation Island, pare, però, esserci un colpo di scena. Queste le parole di Filippo Bisciglia: “Il viaggio dei sentimenti di Lino e Alessia non è ancora finito”. Cosa accadrà? Nel frattempo, anche un’altra coppia è rimasta in sospeso. Stiamo parlando di Luca e Gaia; il fidanzato, dopo aver visto la ragazza avvicinarsi al tentatore Jakub aveva, infatti, chiesto un falò di confronto anticipato. Cosa avrà deciso di fare Gaia?

Anche Tony e Jenny sono sotto i riflettori: nelle anticipazioni trasmesse dal profilo social della trasmissione, si vedono Jenny e le altre fidanzate applaudire sarcasticamente ad un video trasmesso nel pinnettu con tanto di commento della giovane siciliana di sottofondo: “Bravo st...”. E ancora, anche Raul chiamato nel pinnettu, probabilmente dopo aver visto un video della fidanzata Martina, quasi provato ha esclamato: “Roba forte, eh”. D’altra parte, invece, Martina, dinanzi alle immagini di Raul commenta: “Non mi sfiora, è questo il mio problema ragazze, io continuo a fare il mio”.

Le coppie di Temptation Island

Sono sei le coppie rimaste in gioco. Siria e Matteo che, dopo sette anni e diversi cambiamenti, stanno vivendo un periodo di crisi. Raul e Martina, invece, hanno problemi di gelosia. E ancora, Alex sembra escludere Vittoria dalla sua vita, mentre Gaia, in soli otto mesi di fidanzamento con Luca, è già stata tradita più volte. Anche Alessia è convinta che Lino l'abbia tradita e i due, nonostante il falò di confronto, hanno ancora qualcosa in sospeso.

Infine ci sono: anche loro, arrivati ad un punto cruciale della loro storia. Insomma, non ci resta altro che attendere la puntata di questa sera per scoprire cosa accadrà alle coppie protagoniste di questa edizione.