Temptation Island: cosa aspettarsi dalla quinta puntata

Manca sempre meno al secondo appuntamento settimanale con Temptation Island. Questa sera, giovedì 24 luglio, a partire dalle 21.20 su Canale 5, andrà in onda la quinta puntata della trasmissione dei record. Prosegue il viaggio nei sentimenti targato Fascino. Dopo il falò di confronto tra Marco e Denise, in cui i due sono usciti separati a causa del fidanzato che non ha accettato alcuni comportamenti della sua lei, il programma è pronto a tornare con nuovi colpi di scena. Sono, dunque, cinque le coppie rimaste che ­– non sposate e senza figli in comune – proseguono con l’esperienza, mettendo alla prova il loro amore, nel villaggio delle “tentazioni”. Alla conduzione, come sempre, Filippo Bisciglia, voce narrante delle vicende che vedono protagonisti di questa avventura i fidanzati e le fidanzate alle prese con i tentatori e le tentatrici.

Le anticipazioni della puntata

“La resa dei conti è vicina: un nuovo falò di confronto porterà una coppia ad un bivio definitivo, ma niente è come sembra…Le certezze si sgretolano, le intenzioni cambiano e il percorso si fa sempre più imprevedibile! Chi uscirà insieme? Chi percorrerà strade separate?”. Anche per questa puntata Filippo Bisciglia promette scintille. Grande attesa per il falò di confronto tra Simone e Sonia; quest’ultima, infatti, ha richiesto un falò di confronto anticipato dopo aver visto il fidanzato flirtare con una delle tentatrici, fino a scambiarsi un bacio lontano dallo sguardo “indiscreto” delle telecamere. Cosa avrà scelto di fare Simone? Avrà accettato di incontrare la fidanzata?

Riflettori puntati sulla coppia Antonio e Valentina: il fidanzato, infatti, lo si vede molto arrabbiato, dopo aver visto la compagna vicina al single Francesco. E ancora, anche Maria Concetta e Sarah sembrano molto infastidite dal comportamento dei rispettivi fidanzati. Cosa avranno visto? Infine, Rosario pare avere un momento di sconforto.

Le coppie di Temptation Island

Cinque le coppie che ancora “resistono” all’interno del villaggio delle “tentazioni”. Antonio che ha già tradito Valentina in passato: tra loro sarà ancora amore o è ormai troppo tardi? Simone e Sonia stanno vivendo un momento delicato, mentre Maria Concetta fatica a fidarsi di Angelo.

, dal canto suo, ha scoperto due chat della fidanzatacon altri uomini. Infine,affrontano una relazione a distanza: lei sogna la convivenza, ma lui è pronto a fare questo passo?