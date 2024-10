Temptation Island, cosa aspettarsi dalla sesta puntata

Ascolta ora 00:00 00:00

È tutto pronto per la sesta e penultima imperdibile puntata di Temptation Island. Questa sera, 15 ottobre, a partire dalle ore 21.20, su Canale 5 andrà in onda il sesto appuntamento del viaggio nei sentimenti targato Fascino. Dopo la scorsa puntata, dove non sono mancati i colpi di scena tra il falò di confronto di Anna e Alfred (che hanno deciso di uscire separati dalla trasmissione) e quello di Diandra e Valerio (che sono usciti insieme), il docu-reality è pronto a tenerci compagnia. Sono sette le coppie che ­– non sposate e senza figli in comune – sono approdate sull’Isola delle “tentazioni” per mettere alla prova il loro amore. Alla conduzione, come sempre, Filippo Bisciglia, voce narrante delle vicende che vedono protagonisti di questa avventura i fidanzati e le fidanzate.

Le anticipazioni della puntata

Grande attesa per il sesto appuntamento con il docu reality. Riflettori puntati sulla coppia di Mirco e Giulia; nella scorsa puntata, Filippo Bisciglia era andato a “caccia” di Mirco che stava trascorrendo un weekend romantico insieme alla single Alessia. Dopo l’avvicinamento tra il fidanzato e la tentatrice, Giulia aveva chiesto un falò di confronto immediato, ricevendo un rifiuto. Tuttavia, Giulia ha chiesto un nuovo falò; per questo Bisciglia a bordo di un motoscafo è andato alla ricerca del fidanzato. Avrà accettato? Nel frattempo, nei video diffusi dalla trasmissione si vede Giulia esclamare: “Conviene che si presenta al falò di confronto. Gli conviene che accetta perché sennò ci vado io a prenderlo al tuo posto stavolta”.

Si attendono sviluppi anche per la coppia formata da Alfonso e Federica. Dopo tanti anni insieme, i due sembrano avere molte incomprensioni e lei pare sempre più vicina al single Stefano. E ancora, come proseguirà il viaggio nei sentimenti di Titty e Antonio? Lui è sempre più vicino alla single Saretta con cui pare avere una certa complicità. Nel video delle anticipazioni, Titty, in un momento di sfogo con le compagne afferma: “Dopo quello che ho visto, adesso cosa devo vedere più? Non ho altro da vedere”.

Le coppie di Temptation Island

Quattro le coppie protagoniste rimaste in gioco. Titty che non si fida di Antonio, ma ad aprile lui ha chiesto di sposarla. Mirco e Giulia, invece, sembrano litigare costantemente.

Sarà ancora amore? E ancora,che stanno vivendo un momento di difficoltà, soprattutto a causa della forte gelosia del fidanzato. Infine, ci sono: lei è stanca di non potere vivere la sua vita liberamente, lui, dal canto suo, non si fida.