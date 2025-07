Temptation Island: cosa aspettarsi dalla sesta puntata

Conto alla rovescia per l’avvio della trilogia di Temptation Island. Questa sera, martedì 29 luglio, a partire dalle 21.20 su Canale 5, andrà in onda il primo dei tre appuntamenti settimanali previsti per la trasmissione che sta appassionando sempre di più il pubblico. Prosegue il viaggio nei sentimenti giunto alla sua sesta puntata. Dopo il falò di confronto tra Sonia e Simone, in cui i due sono usciti separati a seguito di alcuni comportamenti del fidanzato, il programma è pronto a tornare con nuovi colpi di scena. Sono, dunque, quattro le coppie rimaste che ­– non sposate e senza figli in comune – proseguono con l’esperienza, mettendo alla prova il loro amore, nel villaggio delle “tentazioni”. Alla conduzione, come sempre, Filippo Bisciglia, voce narrante delle vicende che vedono protagonisti di questa avventura i fidanzati e le fidanzate alle prese con i tentatori e le tentatrici.

Le anticipazioni della puntata

“Dopo settimane di emozioni travolgenti, lacrime, dubbi e cedimenti emotivi arriva il momento della verità… Il destino delle coppie è ormai segnato! Riusciranno a uscire insieme o il loro amore si spezzerà per sempre?”. Anche per questa puntata Filippo Bisciglia promette scintille. Cresce, infatti, l’attesa per scoprire come proseguirà il viaggio dei sentimenti delle quattro coppie rimaste.

Riflettori puntati sulla “coppia delle coppie” Antonio e Valentina: il fidanzato, che nelle scorse puntate si era mostrato molto infastidito dell’avvicinamento della sua compagna al tentatore Francesco, pare aver “combinato” qualche marachella. In particolare, nei video di anticipazioni della trasmissione, si vede Valentina prima affermare “si è innamorato” e poi dire “basta”. Cosa sarà accaduto?

E ancora, anche Maria Concetta sembra soffrire molto dinanzi alle immagini del fidanzato Angelo che viene ripreso insieme ad una tentatrice dalle telecamere di sorveglianza con audio non comprensibile. Cosa avrà visto la fidanzata? Infine, riflettori puntati su Sarah e Valerio; quest’ultimo si era avvicinato ad una delle tentatrici, gettando nello sconforto la fidanzata. Adesso Valerio sembra essere giunto ad una conclusione. Che avrà deciso di fare?

Le coppie di Temptation Island

Quattro le coppie che ancora “resistono” all’interno del villaggio delle “tentazioni”. Antonio che ha già tradito Valentina in passato: tra loro sarà ancora amore o è ormai troppo tardi? Maria Concetta fatica a fidarsi di Angelo.

, dal canto suo, ha scoperto due chat della fidanzatacon altri uomini. Infine,affrontano una relazione a distanza: lei sogna la convivenza, ma lui è pronto a fare questo passo?