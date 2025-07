Temptation Island: cosa aspettarsi dalla settima puntata

È tutto pronto per la seconda imperdibile puntata della trilogia di Temptation Island. Questa sera, mercoledì 30 luglio, a partire dalle 21.20 su Canale 5, andrà in onda il secondo dei tre appuntamenti settimanali previsti per la trasmissione che sta appassionando sempre di più il pubblico. Il viaggio nei sentimenti giunto alla sua settima puntata sta per arrivare alle battute finali. Dopo il falò di confronto tra Valentina e Antonio – che si è concluso con un incredibile proposta di matrimonio da parte di quest’ultimo – e quello tra Sarah e Valerio che hanno deciso, tra le lacrime, di lasciare separatamente il programma, la trasmissione è pronta a regalare nuove emozioni. Sono, dunque, due le coppie rimaste che – non sposate e senza figli in comune – stanno per arrivare al termine della loro esperienza, dopo aver messo alla prova il loro amore, nel villaggio delle “tentazioni”. Alla conduzione, come sempre, Filippo Bisciglia.

Le anticipazioni della puntata

Dopo l’incredibile successo della puntata di ieri sera che ha fatto registrare il 30,2% di share, la trasmissione è nuovamente pronta a tenerci con il fiato sospeso. Le coppie rimaste sono due e cresce l’attesa per scoprire se Maria Concetta uscirà con Angelo e se Rosario sceglierà di andare a convivere con Lucia. Insomma, anche questa sera si preannunciano scintille.

Grande attenzioni per la coppia dello “scotch”: Maria Concetta, dopo aver scoperto che il fidanzato ha provato a chiedere di nascosto alla tentatrice Marianna di vedersi una volta fuori dal programma, ha chiesto immediatamente un falò di confronto. Cosa avrà deciso di fare Angelo? Come si giustificherà dinanzi alle rivelazioni della single Marianna?

E ancora, Lucia e Rosario sono arrivati a un bivio decisivo: lei vuole la convivenza, lui no. Nel villaggio lei sembra essersi avvicinata a uno dei tentatori. Ne sarà davvero attratta oppure è semplicemente un modo per catturare l’attenzione del fidanzato?

Le coppie di Temptation Island

Come anticipato, sono due le coppie che ancora “resistono” all’interno del villaggio delle “tentazioni”. Maria Concetta fatica a fidarsi di Angelo. Lei ha 37 anni e di mestiere fa la baby sitter, lui 33 anni è un cartongessista. “Ho scritto a Temptation Island perché non mi fido completamente del mio fidanzato, anche perché in passato è stato un ‘fimminaro’. Non sono pazza, a volte non lo becco solo perché lui è un parac**o”, aveva raccontato lei prima di svelare la sua infallibile tecnica che attua quando va a casa del fidanzato per capire se nel letto prima di lei c’è stata un’altra donna. “Non a caso quando vengo qui a casa sua porto sempre questo al posto della borsetta - indicando lo scotch che si appresta a usare sul cuscino e sul materasso - Adesso vi faccio vedere cosa faccio”. Poi, con precisione attacca lo scotch sul cuscino e sul materasso per capire se rimangono attaccati i capelli di altre donne. “Questo si chiama test dello scotch. Proprio una tecnica scientifica questa. Questa è una tecnica che va alla grande. Infallibile. Finito questo, mi abbasso e inizio ad annusare tutto il letto”, aveva concluso Maria Concetta.

Infine, Lucia e Rosario affrontano una relazione a distanza: lei sogna la convivenza, ma lui è pronto a fare questo passo? Lucia ha 27 anni e vive a Vignola, in provincia di Modena ed è fidanzata da due anni con Rosario, il quale da un anno vive a Milano. Decidono di partecipare a Temptation Island per mettersi alla prova. “Vivo questo amore a distanza dove io sarei pronta per la convivenza, ma Rosario di fronte a questa richiesta tergiversa, non si sente pronto e vorrebbe più tempo per se stesso”.

Dal canto suo, Rosario affermava: “Ho accettato di partecipare perché credo che la convivenza sia un passaggio importante e penso debba essere una libera scelta e non un obbligo”. Lei, però precisava: “Alla fine di questa esperienza o usciamo insieme, convinti entrambi di una convivenza, oppure ci lasciamo definitivamente”.