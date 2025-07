Temptation Island: cosa aspettarsi dalla terza puntata

Tutto è pronto per la terza esplosiva puntata di Temptation Island. Questa sera, giovedì 17 luglio, a partire dalle 21.20 su Canale 5, andrà in onda il terzo appuntamento con il viaggio nei sentimenti targato Fascino. Dopo i sorprendenti colpi di scena della scorsa puntata, in cui Sonia ha deciso di declinare l’invito al falò di confronto dell'ex fidanzato Alessio, il docu-reality è pronto a tenerci nuovamente compagnia. Sono sette le coppie che ­– non sposate e senza figli in comune – sono approdate sull’Isola delle “tentazioni” per mettere alla prova il loro amore. Alla conduzione, come sempre, Filippo Bisciglia, voce narrante delle vicende che vedono protagonisti di questa avventura i fidanzati e le fidanzate.

Le anticipazioni della puntata

“Questa sera ci aspettano svolte imprevedibili che possono cambiare il corso delle storie delle nostre coppie: falò infuocati, dubbi, delusioni ed emozioni contrastanti metteranno alla prova i sentimenti delle fidanzate e dei fidanzati!”. Sono queste le parole con cui Filippo Bisciglia promette scintille nel corso del terzo appuntamento e, effettivamente, a giudicare dai video delle anticipazioni rilasciati dai canali social della trasmissione, sembrerebbe essere proprio così.



Riflettori puntati sulla coppia Alessio e Sonia: il fidanzato, dopo aver rifiutato l’invito al falò di Sonia, decide di ripresentarsi per chiedere un confronto; tuttavia, lei sceglie di disertare. Cosa sarà accaduto? Nella terza puntata si sveleranno i motivi dietro la dura reazione di Antonio (lo si vede in giardino piangere per terra con le mani sugli occhi), scaturita dopo aver visto alcuni video che coinvolgono la fidanzata Valentina. Anche Rosario sembrerebbe essere turbato dalle immagini che arrivano dal villaggio delle fidanzate della compagna Lucia. Maria Concetta, invece, dinanzi ai video del compagno tuona: “Hai visto come si diverte? Quando è con me è il 2 di novembre”. Infine, anche Marco, dopo essere stato chiamato nel capanno, è uscito prendendo a calci le siepi, esclamando: “Ingrata”.

Le coppie di Temptation Island

Sette le coppie protagoniste che ci terranno compagnia. Alessio e Sonia descrivono il loro legame come turbolento. Antonio, invece, ha già tradito Valentina in passato: tra loro sarà ancora amore o è ormai troppo tardi? Simone e Sonia stanno vivendo un momento delicato, mentre Maria Concetta fatica a fidarsi di Angelo. Valerio, dal canto suo, ha scoperto due chat della fidanzata Sarah con altri uomini.

Denise ha recentemente saputo di un

tradimento del compagnorisalente a tre anni fa. Infine,affrontano una relazione a distanza: lei sogna la convivenza, ma lui è pronto a fare questo passo?