Temptation Island, la decisione esclusiva di Mediaset: in onda anche il martedì

Successo irrefrenabile per Temptation Island. Il docu-reality sta appassionando sempre più i telespettatori raggiungendo degli incredibili risultati; soltanto nella puntata andata in onda ieri sera, mercoledì 23 luglio, ha fatto registrare il 28,4% di share. Proprio sull’ondata di questo entusiasmo, Mediaset ha deciso di fare un grande regalo al pubblico, proponendo un’operazione mai vista fino ad ora: tre prime serate per la trasmissione dei record targata Fascino.

La decisione di Mediaset

Come anticipato, Temptation Island andrà in onda martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio in prima serata su Canale 5: “La prossima settimana, Mediaset propone un’operazione mai tentata prima d’ora, con tre appuntamenti consecutivi di un programma tv: Temptation Island andrà eccezionalmente in onda martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio in prima serata su Canale 5”, si legge nel comunicato Mediaset.

L’azienda definisce la scelta come “un regalo per telespettatori e appassionati: la trilogia televisiva di un racconto moderno in tre atti, condotto da Filippo Bisciglia, accompagnerà il pubblico fino al gran finale. Le tre serate del docu reality, prodotto da Maria De Filippi con Fascino PGT, porteranno i telespettatori al cuore delle storie, tra emozioni forti, relazioni messe alla prova, decisioni difficili e confronti carichi di intensità”. Una decisione che non sorprende considerando che il programma, iniziato lo scorso 3 luglio, ha registrato degli incredibili risultati, portando con sé “un coinvolgimento altissimo anche sui social, dove ha dominato le conversazioni online settimana dopo settimana”. Dunque, si legge ancora nel comunicato: “La trilogia rappresenta una proposta inedita per celebrare il successo del programma, a chiusura di un mese straordinario che lo consacra - ancora una volta - come fenomeno dell’estate televisiva italiana”.

Il programma

In questa edizione, la trasmissione ha introdotta una novità: il cambio di location. Questa stagione, infatti, per la prima volta è stata girata in un nuovo resort, il Calalandrusa di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro, in Calabria. Naturalmente, la formula vincente è sempre la stessa: sette coppie, approdate nel villaggio delle tentazioni, vivono separate nel resort per ben 21 giorni. A tenere compagnia ai fidanzati e alle fidanzate, gli immancabili tentatori e tentatrici (13 nel villaggio delle ragazze e 13 in quello dei ragazzi).

Nel corso di queste settimane, ai famosi falò i fidanzati e le fidanzate scoprono attraverso dei video il comportamento dei rispettivi partner.

Alla fine dei 21 giorni di permanenza nel resort, è previsto il tanto attesoin cui le coppie decidono se proseguire o meno la loro relazione. Al momento, a lasciare il programma da separati sono state ben due coppie, quella di Denise e Marco e quella di Alessio e Sonia.