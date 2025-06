Temptation Island, la tecnica dello scotch lascia tutti a bocca aperta: cosa fa Maria Concetta a casa di Angelo

I punti chiave Le coppie

Manca sempre meno alla nuova edizione di Temptation Island. Il viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, punta di diamante del palinsesto estivo di Canale 5, sta per tornare con una stagione che si preannuncia – a giudicare dalle coppie presentate fino ad ora – già scoppiettante. Ecco le coppie svelate fino a questo momento, pronte a mettere alla prova il loro amore nel villaggio delle tentazioni.

Alessio e Sonia

Alessio, 38 anni e Sonia 48 anni, sono entrambi avvocati e desiderano partecipare a Temptation Island perché definiscono il loro rapporto turbolento. “Ho espresso io la volontà di partecipare a Temptation Island, perché il nostro rapporto è turbolento e quindi io mi vivo le nostre giornate quotidiane con un mix di emozioni anche negative che mi fanno soffrire”, ha detto lui spiegando i motivi che lo hanno spinto a partecipare alla trasmissione. Ecco che a questo punto è subito arrivata la replica di lei che lamenta un allontanamento del fidanzato: “Sinceramente, avrei forse dovuto scrivere io al programma, perché nell'arco degli ultimi due anni ho notato da parte sua un allontanamento con una serie di comportamenti e atteggiamenti che mi fanno dubitare del suo amore nei miei confronti”. Poi, ha aggiunto: “Io ritengo di amarlo e di averglielo dimostrato negli anni concretamente, perché lo ho aiutato quando è diventato avvocato e, di fatto, esercita ancora in casa mia. Purtroppo, io ho già subito in passato una relazione che mi ha fatto soffrire in quanto ho ritenuto di essere stata usata e oggi non voglio più sbagliare”.

Simone e Sonia

La seconda coppia di Temptation Island è formata da Simone e Sonia che stanno insieme da sei anni e convivono da cinque anni e mezzo a Modena. La loro relazione sembra essere giunta ad un momento delicato ed è lui, che di mestiere fa il personal trainer, a voler scrivere al programma: “Voglio capire se la nostra relazione deve andare avanti. Il nostro rapporto ormai è piatto e col passare degli anni ci siamo sempre più allontanati”. Lei, in compenso replica: “Lui dice che io sono cambiata, ma se l’ho fatto è perché non mi sento più sicura di questo rapporto. Ho visto i suoi atteggiamenti. Io sono innamorata, ma vivo molto nel ricordo di quello che eravamo, di quello che volevamo essere e di quello che purtroppo al giorno d’oggi non siamo”. Poi, lei, rivolgendosi al fidanzato, lamenta – con la voce rotta e occhi lucidi - : “Da quanto tempo non mi dice ‘sei bella’?”. “Oggi, quando mi hai chiesto se ti stava bene il trucco, ho detto ‘sì”, ha risposto Simone. “Quindi devo essere io a chiederti se mi stanno bene le cose?”, ancora replica Sonia, prima di scoppiare in lacrime.

Valentina e Antonio

“Sono io a scrivere a Temptation Island, perché non mi fido di lui, infatti gli ho già preparato le valigie perché sicuramente durante il programma sbaglierà”, sono questi i presupposti con cui Valentina partecipa a Temptation Island, prima di raccontare un episodio alquanto “bizzarro”. “Mi aveva detto che doveva partire per un viaggio perché un suo amico aveva vinto 150 mila euro con un gratta e vinci, ma non è mai partito con questo amico ma con la fidanzata. L'ho scoperto perché lei mi ha scritto un messaggio su Instagram con scritto: io e te abbiamo una cosa in comune, il fidanzato”. È a questo punto che lui si giustifica, lei afferma: “E tu stai con due ragazze contemporaneamente?”. E ancora, Antonio “Può capitare”. Come, se non bastasse, Valentina racconta che il fidanzato all’inizio della relazione contattava le ragazze su Instagram: “La notte è lunga e lui deve perdere tempo sul lavoro, allora contatta le ragazze”. “Ogni tanto... è scappato in passato”, dice lui; “In passato? Un mese fa, farà una strage lì”, tuona lei. Poi, la promossa di Antonio: “Fidati di me. Ti fidi di me? Poi vedrai”.

Maria Concetta e Angelo

Lei 37 anni di mestiere fa la baby sitter e ci tiene a precisare che nella vita si occupa anche del fidanzato, lui 33 ed è un cartongessista. “Ho scritto a Temptation Island perché non mi fido completamente del mio fidanzato, anche perché in passato è stato un ‘fimminaro’. Non sono pazza, a volte non lo becco solo perché lui è un parac**o”, racconta lei prima di svelare la sua infallibile tecnica che attua quando va a casa del fidanzato per capire se nel letto prima di lei c’è stata un’altra donna. “Non a caso quando vengo qui a casa sua porto sempre questo al posto della borsetta - indicando lo scotch che si appresta a usare sul cuscino e sul materasso - Adesso vi faccio vedere cosa faccio”. Poi, con precisione attacca lo scotch sul cuscino e sul materasso per capire se rimangono attaccati i capelli di altre donne. “Questo si chiama test dello scotch. Proprio una tecnica scientifica questa. Questa è una tecnica che va alla grande. Infallibile. Finito questo, mi abbasso e inizio ad annusare tutto il letto”, conclude Maria Concetta.

Sarah e Valerio

Sono loro la quinta coppia di Temptation Island. Sarah e Valerio stanno insieme da cinque anni e convivono; tuttavia, nella loro relazione ci sono alcuni problemi. Ecco le parole di Sarah: “In questi anni ho avuto molte mancanze da parte di Valerio, mi è sembrato di elemosinare il suo amore. In questo periodo ho ricevuto attenzioni da parte di altre persone e le ho accettate quindi decido di partecipare al programma per capire se Valerio è la persona per me”. Allo stesso modo, Valerio rivela: “Ho avuto mancanze nei confronti di Sarah perché ho scoperto due chat con due uomini diversi e se lei si è scritta al programma per capire se sono la persona adatta a lei, anche io voglio scoprire la stessa cosa”.

Lucia e Rosario

I due hanno una relazione a distanza, lei vive a Vignola, in provincia di Modena e lui a Milano. Stanno insieme da due anni e lui da circa un anno si è trasferito a Milano; così, decidono di partecipare a Temptation Island per mettersi alla prova. “Vivo questo amore a distanza dove io sarei pronta per la convivenza, ma Rosario di fronte a questa richiesta tergiversa, non si sente pronto e vorrebbe più tempo per se stesso”.

Dunque, Rosario spiega: “Ho accettato di partecipare perché credo che la convivenza sia un passaggio importante e penso debba essere una libera scelta e non un obbligo”. Lei, però precisa: