Teresa Mannino, chi è la co-conduttrice della terza serata di Sanremo 2024

"Sono una scheggia impazzita e non vedo l'ora perché sarò in diretta e nessuno mi può tagliare!" : pensieri e parole di Teresa Mannino, pronta a rompere gli schemi al Festival di Sanremo. L’attrice e comica siciliana è stata voluta fortemente da Amadeus come co-conduttrice della terza serata della settantaquattresima edizione della kermesse canora. Battute taglienti e tanta ironia, le premesse le abbiamo già viste nel corso della conferenza stampa di giovedì mattina, ma c’è anche grande curiosità per scoprire come si troverà in un ruolo mai interpretato prima in carriera, nonostante la grande esperienza tra teatro, grande e piccolo schermo. Ma prima conosciamo meglio l'artista palermitana.

Chi è Teresa Mannino

Nata a Palermo il 23 novembre del 1970, Teresa Mannino dopo gli studi al liceo classico consegue la laurea in Filosofia, ma imbocca subito dopo la strada della recitazione grazie alla scuola europea del Teatro Carcano di Milano. Dopo alcune esperienze a teatro, all’inizio del nuovo secolo si scopre cabarettista nel locale milanese Zelig e successivamente al programma “Zelig Off” nel 2004, condotto dal 2005 al 2011 al fianco di Federico Basso. Dal 2007 al 2021 partecipa ad alcune edizioni di “Zelig”, mentre nel 2009 presenta il “Checco Zalone Show”. Nel 2012 è il volto di spicco dello spettacolo “Terrybilmente divagante” su Rai 2, dodici mesi più tardi è alla conduzione di “Zelig Circus”.

Nel 2016 Teresa Mannino conquista Rai 5 con il suo spettacolo “Sono nata il ventitré”, nato – come molti altri – dal suo rapporto con Milano e del confronto naturale tra Nord e Sud Italia. Diverse apparizioni anche sul grande schermo: da “Buona giornata” di Carlo Vanzina a “La notte è piccola per noi” di Gianfrancesco Lazotti, fino al recente “Io e mio fratello” per la regia di Luca Lucini. Negli ultimi tempi Teresa Mannino si è dedicata al teatro, il primo amore: dopo il successo di “Sento la terra girare”, dal 2022 gira l’Italia con “Il giaguaro mi guarda storto”, di cui cura anche la regia.

"Sono una scheggia impazzita"

Lo sguardo del reale e il piccolo mondo delle relazioni private rappresentano le principali fonti di ispirazione di Teresa Mannino, nota per i suoi monologhi categoricamente autobiografici e per le sue riflessioni tranchant sul rapporto tra uomini e donne. Ironia graffiante e acuta intelligenza unite a una padronanza del palco non indifferente, come confermato del resto nella conferenza stampa di poche ore fa. "Siamo sicuri che siamo alla conferenza del Festival di Sanremo?" la domanda in grado di rompere la sacralità della comunicazione dei dati di ascolto, ormai un rebus di dati tra termini come total audience: "Amadeus mi ha rovinato il Festival, ieri sono andata a letto a mezzanotte perché oggi dovevo lavorare" .

Come anticipato, Teresa Mannino sarà una scheggia impazzita e già nel corso dell’incontro con i cronisti presenti a Sanremo ha mostrato grande coraggio nel parlare di Rai, reti private e dossier censura: "Per la televisione bisogna avere l'idea e delle cose da dire, poi l'editore è una conseguenza. In Rai, per esempio, è sempre tutto complicato: bisogna sapere e anche pensare cosa si può dire o cosa no. Nelle reti private c'è meno censura e autocensura" . Non ci resta che attendere la terza serata del Festival che scoprire cosa ci riserverà…

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, Teresa Mannino in passato è stata sposata ma l’identità dell’ex marito non è nota. Attualmente è fidanzata con Andrea, un batterista conosciuto per caso in un autogrill e di cui si sa pochissimo. La coppia ha una figlia, Giuditta, nata nel 2009.