"Mondo a misura di uomo bianco etero...": la lezione politicamente corretta di Mannino a Sanremo

E menomale che non doveva essere il Festival dei monologhi. Lasciando da parte i messaggi pacifisti di Dargen D'Amico ed Eros Ramazzotti, nella terza serata della 74esima edizione di Sanremo va in scena il monologo a metà strada tra il comico e il riflessivo di Teresa Mannino, non privo di una cultura woke. La comica palermitana si prende il palcoscenico del teatro Ariston, ritagliandosi un momento tutto suo dopo le gag con Amadeus e Russel Crowe. " Non vedo l'ora di essere in diretta, perché nessuno mi può tagliare - aveva scherzato in conferenza stampa -. È una vita che mi preparo. Non a Sanremo, ma a dire quello che penso. Ed è quello che farò anche sul palco ". E così effettivamente è stato. Con un risultato che ha spaccato in due gli utenti social.

" Protagora diceva che l'uomo è misura di tutte le cose - esordisce Mannino nel suo discorso -. Oggi diremmo che l'uomo bianco etero è misura di tutte le cose. Solo che quest0uomo ha perso la misura. E le donne? Non possiamo dire animale umano? ". L'attrice e co-conduttrice della terza serata di quest'anno aggiunge: " Noi siamo animali e ce lo dobbiamo ricordare. L'animale umano. Abbiamo la stessa origine. Abbiamo il 66% del patrimonio genetico uguale alle banane mentre con gli scimpanzé il 98%. Noi ci sentiamo superiori perché parliamo ". Mannino prosegue con il suo ragionamento, strappando talvolta qualche applauso dalla platea sanremese e afferma: " Questo è lo stesso atteggiamento di noi siciliani che, quando incontriamo qualcuno che non capisce il nostro dialetto, lo chiamiamo cretino. Noi continuiamo a ripetere una frase fino a quando l'altro non la capisce ".