"Testa di…". Littizzetto contro Trump: ecco cosa ha detto da Fazio

Una lettera di critiche puntuali e ragionate alla politica dei dazi adottata da Donald Trump si è trasformata nell’ennesima occasione ghiotta per insultare deliberatamente l’inquilino della Casa Bianca. Questo è quello che successo con Luciana Littizzetto durante l’ultima puntata di Che tempo che fa, il programma di approfondimento condotto da Fabio Fazio su la Nove. In un mix tra parolacce a non finire, riferimenti espliciti e attacchi offensivi, la comica ha indirizzato la sua tradizionale lettera alla nuova amministrazione americana.

Prendendo le mosse dalle ultime scelte in campo economico degli Stati Uniti, il braccio destro di Fazio ha pensato bene di tirare in ballo le ultime uscite infelici di Trump. Sui dazi il presidente Usa non ha nascosto il fatto che i Paesi colpiti stanno facendo la fila per "baciare il c..." al suo Paese chiedendo di contrattare. Da qui l’invettivva della Littizzetto. "Eminentissimo culo di Trump. Gran Dèretan e Derriere du president. Black Hole. Box of suppost. Lato oscuro della Casa Bianca. Caro Lato B indistinguibile dal Lato A. E care anche voi, cip e ciapp e Buco Ovale dello Studio Ovale", esoridsce senza mezze misure la comica. Che poi aggiunge: "Che sgomento. Ti garantisco che nella mia vita mai avrei pensato di dover scrivere una letterina ad un cu*o…oltretutto a stelle e strisce, un vero cu*o yankee. E dire che ne ho scritte, di letterine, a tanti… A grandissime teste di… sì. A gente con la faccia come… sì", dice la comica che a scanso di equivoci ribadisce: "Ma mai direttamente a un cu*o. Ma la vita è così. C’è il giorno che ti tocca, anche se prima ti è sempre andata di cu*o”.

Il tono dello scontro ha già sorpassato i limiti della decenza ma la lettera non è finita.

A suon di parolacce attacca ancora: “Per prima cosa spero che almeno tu non faccia pendant con la faccia color nespola del tuo proprietario: un cu*o arancione di quelle dimensioni ricorda i catarifrangenti dei Tir e non sai mai che colore di mutande abbinarci. Ho anche il sospetto che tu non sia sodo come quello di Roberto Bolle, ma piuttosto abbia la consistenza del purè che accompagna l’ossobuco".