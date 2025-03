"Ti ammazzo di botte". L'inviato di Striscia la notizia preso a calci a Brescia

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuova disavventura per gli inviati di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci in onda su Canale 5. Nel nuovo appuntamento dell’inchiesta sui Compro oro on the road, il gancio di Max Laudadio è stato riconosciuto e aggredito brutalmente da due malintenzionati a Brescia. Non si tratta del primo episodio in relazione al filone dedicato ai "trafficanti d'oro" sparsi per il Paese.

Ma andiamo per gradi. Il collaboratore di Laudadio si è presentato nel piazzale della stazione ferroviaria di Brescia, ma dopo pochissimi secondi è stato riconosciuto da una donna. La scena è stata registrata grazie alla telecamera nascosta dell’inviato di Striscia. “Sei di Striscia la notizia, vai fuori dai coglioni, infame di merda, vai fuori dai coglioni” l’intimidazione della donna. Pochi secondi dopo è arrivato il suo socio, chiamato alle maniere forti.

L’uomo, infatti, ha buttato a terra il gancio di Laudadio e gli ha sferrato un paio di calci. Una volta tornato in piedi grazie all’intervento di alcuni presenti, il collaboratore di Striscia è stato vittima di insulti e di minacce. Anche mentre si stava allontanando, il ragazzo è tornato nel mirino della donna, visibilmente infuriata: “Vai fuori dai coglioni perché veramente io ti ammazzo di botte”.

I due aggressori non sono due sconosciuti, anzi. La donna e il suo socio erano già stati protagonisti di un’inchiesta sullo spaccio di Striscia la notizia nel 2023. Anche per questo motivo hanno riconosciuto subito il collaboratore di Laudadio.

Come evidenziato in precedenza, non è la prima aggressione subita dagli inviati del tg satirico nel filone dedicato ai Compro oro abusivi: già a Firenze e a Padova alcuni malintenzionati hanno attaccato violentemente gli operatori, in alcuni casi causando lesioni, come capitato a un cameraman che ha riportato una frattura al gomito.