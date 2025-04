"Ti cambia la vita". Il dramma della malattia di Costantino Vitagliano

Ascolta ora 00:00 00:00

Costantino Vitagliano è tornato in tv nel salotto di Verissimo per raccontare una parte poco conosciuta della sua vita, incentrata su una malattia autoimmune che l'ha inevitabilmente condizionato nella sua esistenza. A Silvia Toffanin ha voluto raccontare proprio questa parte della sua vita, molto difficile e buia, dalla quale solo ora sta riuscendo a riemergere con tutte le difficoltà del caso. " Quando ti capitano queste cose ti cambia tutto, la mia vita è cambiata. Le situazioni le vedi in tutt’altro modo quindi, ho dovuto affrontare quello che dentro di me era una situazione da non crederci ", ha spiegato a Verissimo, facendosi portavoce di una condizione che tante persone come lui si trovano a vivere da un momento all'altro.

" Tante volte anche a te ho detto ‘Perché a me?’, però poi devi superare quell’attimo e capire che non è il perché ma che è capitato ormai e quindi devi andare avanti. È una malattia autoimmune, è un qualcosa di talmente nuovo che faccio da cavia alle nuove sperimentazioni ", ha proseguito, rivelando quanto possa essere difficile affrontarla, anche senza scoraggiarsi davanti agli inevitabili inciampi di una terapia sperimentale. Vitagliano si sottopone e infiltrazioni di cellule staminali, ma anche a iniezioni che, ha spiegato, " hanno fermato ciò che si stava formando dentro di me, la macchia è quasi sparita. Stanno cercando di capire come tenerla a bada ".