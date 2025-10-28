Torna "Belve". Gli ospiti della serata e la sorpresa a Maria De Filippi

È tutto pronto per il ritorno di “Belve”, il programma cult ideato e condotto da Francesca Fagnani, che da questa sera riapre le porte della sua “gabbia televisiva” per una nuova stagione di interviste affilate, ironiche e senza sconti.

La sesta stagione del talk show più graffiante della televisione italiana debutta oggi, martedì 28 ottobre alle 21.20 su Rai 2, con cinque nuove prime serate e tre ospiti per ciascuna puntata. Un format ormai consolidato, che negli anni ha trasformato Belve in un caso televisivo e in un appuntamento imperdibile per chi ama i confronti diretti, senza filtri e senza retorica.

Il format: tre ospiti, nessuna via di fuga

L’essenza del programma resta immutata: faccia a faccia serrati tra la giornalista e i protagonisti del mondo dello spettacolo, della cultura, della cronaca e dello sport. Francesca Fagnani, con la sua inconfondibile eleganza tagliente, scava oltre l’immagine pubblica, toglie le maschere e spinge gli ospiti a rivelare lati inediti, fragilità e contraddizioni.

Ogni incontro è una sfida dialettica: le domande sono dirette, spesso irriverenti, e le risposte oscillano tra il sarcasmo e la confessione. Non a caso, il motto non scritto di Belve è che “ nessuno esce indenne da un’intervista con Francesca Fagnani ”.

Gli ospiti della prima puntata

Il debutto di stagione si annuncia stellare. Nella prima puntata, in onda stasera, siederanno davanti alla Fagnani Isabella Rossellini, Belén Rodríguez e Rita De Crescenzo. Tre donne diversissime tra loro ma accomunate da personalità forti e da percorsi fuori dagli schemi.

Isabella Rossellini, la classe e il coraggio di un’icona

Attrice, modella, intellettuale e figlia d’arte, Isabella Rossellini si racconta in un’intervista che promette di essere intensa e piena di aneddoti. Figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, ha costruito una carriera autonoma, fatta di film d’autore e successi internazionali. Vincitrice di un European Film Award, due Nastri d’Argento e un David di Donatello, Rossellini parlerà della libertà, delle passioni e dei grandi amori che hanno segnato la sua vita, da Martin Scorsese a David Lynch, in un ritratto intimo e raffinato.

Belén Rodríguez, la showgirl che non si nasconde più

È il volto più chiacchierato della televisione italiana, ma anche una donna che ha imparato a rinascere dopo ogni tempesta. Belén Rodríguez approda a Belve con la consapevolezza di chi non ha più nulla da perdere.

Francesca Fagnani la incalza sui capitoli più discussi della sua vita: il matrimonio con Stefano De Martino, la maternità, il video scandalo che segnò i suoi esordi e le presunte tensioni familiari con Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser. Un confronto diretto e sincero, in cui la showgirl argentina si racconta senza filtri.

Rita De Crescenzo, la “belva social” che divide il web

La terza ospite è una delle figure più controverse dei social: Rita De Crescenzo, la tiktoker napoletana amata e odiata dal pubblico. Con la sua schiettezza travolgente, affronta la Fagnani in un’intervista che si preannuncia esplosiva. Si parlerà di popolarità online, polemiche, video virali, ma anche delle ombre che hanno accompagnato la sua ascesa: dal famigerato episodio di Roccaraso alle voci sui suoi rapporti con la politica. Una sfida tra due personalità forti, destinate a far discutere.

La sorpresa della serata: Maria De Filippi

Ma la vera “belva” della puntata potrebbe essere Maria De Filippi. La regina di Canale 5, in un’inedita incursione nel programma Rai, è l’ospite “fantasma” più attesa di questa stagione. Il suo contributo, già registrato, è avvolto nel mistero: non è escluso che, per una volta, i ruoli si invertano e che sia De Filippi a intervistare Fagnani. Un incontro tra due delle donne più influenti della televisione italiana, destinato a entrare nella storia del piccolo schermo.

Dopo la stagione: torna anche “Belve Crime”

Terminate le cinque puntate inedite, tornerà anche lo spin-off “Belve Crime”, il format che indaga il lato oscuro dell’animo umano. Due puntate speciali in cui Francesca Fagnani incontrerà colpevoli, testimoni e protagonisti di storie criminali, riportando in primo piano la sua esperienza di giornalista d’inchiesta.

Quando e dove vedere “Belve”

L’appuntamento con la prima puntata è stasera, martedì 28 ottobre alle 21.20 su Rai 2, in prima serata. Le puntate saranno disponibili anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay, per rivedere i momenti più forti e i celebri “fuori onda”, ormai diventati un marchio di fabbrica del programma.

Un fenomeno televisivo diventato cult

Dalla sua nascita, Belve è diventato un fenomeno di costume.

Il suo linguaggio televisivo, capace di alternare leggerezza e profondità, ironia e verità, ha ridefinito il modo di fare interviste in tv. Francesca Fagnani ha saputo trasformare la conversazione televisiva in una, dove il carisma e la vulnerabilità degli ospiti si incontrano in un equilibrio unico.