Il traforo del Bianco, che sfida

Chi è interessato alle sfide tecnologiche e ingegneristiche, non si deve perdere lo speciale dedicato al traforo del Monte Bianco sul canale Focus in onda oggi in prima serata. Cade proprio nel 2025 il sessantesimo anniversario di una delle più grandi opere ingegneristiche del XX secolo, un'infrastruttura tuttora fondamentale per il traffico su strada europeo. Il documentario, realizzato da Manuele Mandolesi e Gianluca Gulluni per Focus, celebra sia il tema simbolico del collegamento tra Italia e Francia, sia gli aspetti tecnici, umani e storici che ne hanno reso possibile la realizzazione e manutenzione fino ai giorni nostri. Lo speciale intitolato 60 anni di storia e ingegneria ripercorre la vicenda della progettazione (iniziata nel 1945, mentre l'apertura è del 1965) e della costruzione del traforo, soffermandosi sui suoi protagonisti: ingegneri, geologi, tecnici, che superarono sfide geologiche, climatiche e logistiche.

Una parentesi del documentario è dedicata ai momenti più drammatici della storia del traforo: gli incidenti e le tragedie che ne hanno segnato l'esistenza.

Immagini d'archivio e filmati storici, invece, restituiscono al pubblico la grandezza di un'opera che ha unito due nazioni. Lo speciale si conclude con uno sguardo al futuro, alle possibili innovazioni e al ruolo che il traforo continuerà a giocare nelle dinamiche di trasporto e di sviluppo europeo.