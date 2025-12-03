Tragedia a Catania: morto a 41 anni Salvo Raciti, marito di Susy Fuccillo di Amici

Un grave lutto ha colpito la città di Catania nella notte tra il 1 e il 2 dicembre: Salvatore “Salvo” Raciti, 41 anni, è deceduto improvvisamente a causa di un malore mentre si trovava nel giardino della propria abitazione alla Plaia, nella zona sul mare della città siciliana. Raciti era noto come imprenditore e uno dei titolari dello stabilimento balneare Le Capannine, a gestione familiare, fondato dal padre Carmelo Raciti.

Secondo le prime ricostruzioni, Salvo si trovava in compagnia di amici mentre stava preparando decorazioni natalizie per la sua casa. Improvvisamente ha accusato un malore, che avrebbe comportato vistose perdite di sangue. L’intervento tempestivo dei soccorsi e il trasporto d’urgenza all’ospedale Garibaldi non sono stati sufficienti a salvarlo. La Procura di Catania ha disposto il sequestro della salma e l’esame autoptico, per accertare con certezza le cause del decesso. Al momento, dagli accertamenti preliminari non emergono elementi che possano far ipotizzare cause diverse da quelle naturali.

Il cordoglio della famiglia e degli amici

Raciti lascia la moglie, Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici 7, e le loro tre figlie: Cristiana, Giordana e Costanza. La notizia della sua morte ha sconvolto familiari, amici e conoscenti. Susy, molto legata alla Sicilia e alla sua famiglia, aveva sposato Salvo nel 2015 in una cerimonia che vide la partecipazione di molti ex concorrenti del talent show, tra cui Marco Carta e Marta Marino.

Gli amici presenti al momento del malore hanno tentato immediatamente di soccorrerlo, ma nonostante la prontezza, l’uomo è deceduto prima di ricevere assistenza adeguata. In ospedale, la presenza della polizia si è resa necessaria inizialmente a causa delle macchie di sangue e della necessità di chiarire le circostanze del decesso, anche se non sono stati trovati indizi di violenza o cause esterne.

La carriera e la vita privata di Salvo Raciti

Raciti era conosciuto non solo come imprenditore locale ma anche come figura molto stimata nel panorama balneare catanese. La sua attività, Le Capannine, è uno dei punti di riferimento della zona di viale Kennedy, frequentato sia dai cittadini che dai turisti.

La storia d’amore con Susy Fuccillo, invece, è iniziata molto prima della notorietà televisiva della ballerina. Susy, originaria della Sicilia, si era affermata nel mondo dello spettacolo con Amici 7, il talent che l’ha resa un volto noto al pubblico. Dal loro matrimonio, la coppia ha avuto tre figlie: Cristiana, nata nel 2018, Giordana nel 2020 e Costanza nel 2024, costruendo una famiglia molto unita e riservata.

L’inchiesta

L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma per consentire al medico legale di effettuare l’autopsia, che dovrebbe essere eseguita nei prossimi giorni presso

l’obitorio del Policlinico di via Santa Sofia. Questo passaggio è necessario percon precisione le cause della morte e confermare o escludere un malore naturale come ipotizzato dai primi accertamenti.