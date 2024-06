Trionfa l’umiltà di Aras Senol, Edoardo Franco “meno fortunato”: le pagelle dell'Isola dei Famosi

Ascolta ora 00:00 00:00

È andata in onda ieri sera, mercoledì 5 giugno, la finalissima dell’Isola dei Famosi che ha visto trionfare, tra l’emozione, Aras Senol. Dopo 58 giorni, i finalisti di questa edizione hanno definitivamente salutato l’Honduras. Al secondo posto, subito dopo Aras, si è classificato Samuel Peron, seguito da Edoardo Stoppa, Alvin Varecondi Scortecci, Artur Dainese ed Edoardo Franco. Lo chef, infatti, è stato eliminato nel televoto di inizio puntata. Vladimir Luxuria è “andata” in Honduras per l’ultima volta in quest’anno e, ad affiancarla, gli opinionisti Dario Maltese e Sonia Bruganelli. Elenoire Casalegno, invece, ha raccontato le storie dei naufraghi in qualità di inviata dall’Honduras.

Ecco le pagelle della serata finale.

Edoardo Stoppa –voto 7.5

Era uno dei papabili vincitori, ma alla fine il pubblico non lo ha premiato. È vero che avrebbe dovuto trionfare soltanto un naufrago, ma nelle ultime puntate Edoardo ha perso punti. I telespettatori lo hanno probabilmente “punito” per alcune scelte che non sono risultate chiarissime e che hanno finito per farlo apparire come uno stratega. Ad ogni modo, però, tutto si può dire tranne che il conduttore televisivo non abbia lasciato il segno in questa 18esima edizione del reality. D’altronde, se non fosse stato per lui anche il fuoco non sarebbe mai stato acceso.

Alvina Varecondi Scortecci – voto 7

Alvina “rivelazione” Scortecci. Contro ogni aspettativa, la contessa ha imparato a farsi conoscere e a farsi apprezzare dal pubblico. Al suo sbarco in Honduras, probabilmente, nessuno avrebbe scommesso su di lei dal momento che non faceva altro che millantare l’importanza dei suoi aperitivi. Poi, con il suo sorriso, ha veramente finito per conquistare tutti e, non a caso, è volata in finale anche se poi non ha trionfato. Una bella scoperta.

Samuel Peron – voto 6.5

Il finalista segreto. Samuel è stato inaspettatamente nominato finalista alla fine della scorsa puntata, dopo aver battuto Matilde Brandi nel corso di una prova. Il ballerino di Ballando con le Stelle in questi mesi ha dimostrato di essere un concorrente onesto e leale. Tuttavia, una pecca, probabilmente ha “macchiato” il suo percorso: l’essere sempre troppo buono, una qualità che non gli ha permesso di uscire fino in fondo. Magari, talvolta, sarebbe stato giusto lasciarsi andare di più come ha fatto “casualmente” in vista della finale.

Edoardo Franco – voto 8

È il primo eliminato della finalissima dell’Isola dei Famosi. Lo chef sin dal primo giorno si è contraddistinto per la sua sincerità e la sua schiettezza. Non si è mai nascosto dietro un dito, anche a costo di “rischiare grosso”, ovvero di venire emarginato dal resto del gruppo. A tutto ciò si è aggiunta la sua estrema simpatia: sempre pronto a regalare un sorriso al pubblico, ha finito per conquistarlo anche se alla fine i telespettatori hanno preferito Aras. Edoardo è comunque stato un grande protagonista di questa Isola.

Artur Dainese – voto 6.5

Le ha vinte tutte sin dal giorno zero. Alla finale, però, il pubblico ha deciso di non premiarlo. Artur è stato protagonista di tantissime nomination e i telespettatori lo hanno sempre salvato. A onore del vero, non è difficile capirne il motivo, dal momento che Artur ha dato pepe al reality, accendendo diverse dinamiche. È stato proprio lui il bersaglio numero uno del gruppo e sempre lui ha dato il via al furto-gate ai danni di un cameraman. Alla fine, nel bene e nel male, per quanto il modello sia un personaggio che divide, ha fatto parlare di sé ed è stato protagonista di questa edizione.

Aras Senol – voto 9

Sin dal suo sbarco in Honduras ha saputo farsi apprezzare dai naufraghi e dal pubblico. Il motivo? La sua bontà e gentilezza gli hanno permesso di fare breccia nel cuore degli spettatori.

Se a questo si aggiunge il suo essere genuino, alla fine non poteva che trionfare. Evidentemente, come ha sottolineato la padrona di casa, anche se non sa parlare molto bene l’italiano, è riuscito a farsi capire. Parola chiave?