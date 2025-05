"Tu ce l’hai basso e tagliente ma…". L’ex tronista zittisce il grillino Giarrusso all'Isola

Ascolta ora 00:00 00:00

L'edizione in corso dell'Isola dei Famosi si sta rivelando più complicata del previsto, sia per i naufraghi che per la produzione. A poche settimane dall'inizio si sono già rivelate diverse defezioni da parte dei concorrenti, che si arrendono alle difficoltà del reality, noto per essere uno dei più complicati, se non il più duro, che attualmente offre il panorama televisivo. La fame e le difficoltà nel dormire sono noti, così come le zanzare e le problematiche di una convivenza forzata con altre persone in condizioni così provanti, sono ben conosciuti e incidono sull'equilibrio dei concorrenti. C'è chi capisce che non può andare oltre e si arrende e poi c'è chi, invece, resta o almeno ci prova. Ed è in queste condizioni che nascono i litigi, come quello che si è scatenato tra Teresanna Pugliese e Dino Giarrusso.

La tronista e l'ex onorevole del Movimento 5 Stelle sono effettivamente due dei concorrenti che stanno animando maggiormente questa edizione del programma. Sono tra i partecipanti con il carattere più forte e non mancano le occasioni per venire allo scontro, soprattutto ora che il gruppo dei "giovani" è decimato dagli abbandoni e la produzione ha deciso di riunire i concorrenti in un'unica spiaggia. Ma a innescare la scintilla per una delle ultime, e più accese, liti è stato Mario Adinolfi, che commentando le defezioni tra i giovani ha detto: " Li abbiamo battuti 10 a 3 ". Ma quelle parole sono state sentite da Teresanna, che non è nota per essere un personaggio particolarmente diplomatico, e non ha potuto fare a meno di replicare con stizza al giornalista e politico: " Mentre ricordavamo gli atteggiamenti che i ragazzi avevano nei nostri confronti, Dino, con la sua educata clemenza, ha tenuto a intervenire, e riferendosi a Spadino ha detto che era uno che si grattava le pa**e ".

A quel punto, però, è stato coinvolto anche Giarrusso nella discussione, che come Teresanna non ha la mediazione tra i suoi plus riconosciuti. " Hai un tono aggressivo e sgradevole di cui non ti rendi conto, dovresti essere rispettosa. Devi rispettare le opinioni altrui, non sei la verità ", ha replicato l'ex Iena e parlamentare europeo all'ex tronista, che di rimando l'ha messo a tacere: " Tu ce l’hai basso ma molto più tagliente e offensivo ".

L'atteggiamento di Giarrusso ha infastidito molti all'Isola, solo che in tanti hanno lasciato, come Antonella Mosetti che non aveva risparmiato critiche all'ex grillino. Le prossime settimane si prospettano particolarmente intense sotto il cielo dell'Honduras.