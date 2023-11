"Tu sei molto interessante, ma...". Cosa sta succedendo tra Lucarelli e Mammucari

Continua la saga di Teo Mammucari a Ballando con le Stelle. Così, nella sesta puntata dello show del sabato sera targato Rai Uno, il comico si è reso protagonista di una nuova polemica con la giuria che alla fine si è conclusa con un bacio sulla guancia a Selvaggia Lucarelli. Certo, a giudicare da quanto accaduto nelle ultime settimane, in cui la giornalista e Teo non se le sono mandate di certo a dire, risulta difficile pensare ad una tregua tra i due; eppure, tutto può succedere.

Teo Mammucari e la clip prima di scendere in pista

Come di consueto, la padrona di casa, Milly Carlucci, ha lanciato la clip sui concorrenti contenente i commenti relativi alla puntata precedente. “Ci tenevo tanto, volevo fare una cosa per mia figlia”, ha detto a proposito dell’esibizione della scorsa settimana che non è stata molto apprezzata dalla giuria. “Non è il ballo che mi ha dato fastidio, ma il gruppo”, ha rivelato a riguardo dell’atteggiamento dei giurati che Teo non ha gradito particolarmente. Poi, sulla Lucarelli che aveva esordito dicendo “Mi fai tenerezza”, prima di venire interrotta dal comico, Teo ha affermato: “Guarda caso dopo 5 puntate, doveva dire una cosa carina nei miei confronti”. E ancora, ha proseguito: “Era la prima volta dopo 30 anni che spendesse una parola affettuosa, normale, nei miei confronti”.

Teo Mammucari e la “tregua” con Selvaggia Lucarelli

Dopo essersi esibito in un cha cha, insieme alla sua maestra di ballo, Anastasia Kuzmina, l’ex volto de Le Iene si è trovato dinanzi alla giuria. Così, dopo aver ascoltato i commenti dei giurati che non hanno espresso lodi, né tanto meno commenti troppo rigidi sull’esibizione di Mammucari, il comico ha voluto mettere una pietra sopra alla lite consumatasi dietro le quinte – e di cui si è discusso tantissimo – con Antonio Caprarica: “Far vedere sempre che Teo litiga. Caprarica se l’è presa e mi sono scusato. Ma per me è passata. Possiamo citarla per tre o quattro puntate. Mi dispiace fare vedere liti mie in continuazione”, ha affermato Mammucari senza troppi giri di parole.

È a questo punto che ha preso la parola Selvaggia Lucarelli che ha mostrato un atteggiamento distensivo nei confronti del conduttore tanto da arrivare ad un chiarimento poco dopo: “Secondo me tu sei molto interessante. Noi assistiamo a una danza della tua psicologia molto complessa. Da una parte c’è il Teo divertente e dall’altra diventi un altro. Ombroso, rancoroso e permalosissimo”, ha detto la giornalista. Poi, ha continuato: “Tu ci tramortisci con le battute e va benissimo. Ma basta una minima critica che ti metti sulla difensiva e pensi che tutti ti odiamo. Il più grande nemico di Teo sei tu. Danneggi te stesso, perché non te la godi?”.

Immediata la replica di Teo che ha spiegato di voler lasciare alle spalle tutte le discussioni e di voler essere più tranquillo in occasione di una giornata molto importante, come quella del 25 novembre: “Qui mi sto raccontando. Oggi è un giorno speciale e voglio stare zitto, mi è dispiaciuto passare come aggressivo verso le donne. Le battute le ho fatte apertamente”, ha sottolineato. E ancora, ha aggiunto: “Di là sono stato aggredito da Caprarica, doveva finire lì. Io litigo anche con voi ma perché vi conosco da anni, non vi vedo come giurati e ho sbagliato”. Alla fine, tutto si è concluso con un abbraccio tra Teo e Selvaggia: prima si sono stretti la mano e poi, su invito di Teo, si sono abbracciati, cosicché la Lucarelli ha persino ricevuto un bacio sulla guancia da quello che fino a poco tempo fa era il suo “acerrimo nemico”.