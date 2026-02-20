Gli ultimi “colpi di scena” su Sanremo: Morgan dà forfait, ma torna Bianca Balti

A pochi giorni dall’inizio della 73ª edizione del Festival di Sanremo, la kermesse musicale più attesa d’Italia è già al centro dell’attenzione mediatica, non solo per le canzoni in gara, ma anche per le sorprese dell’ultima ora che stanno movimentando la scaletta del festival. Tra forfait inaspettati e ritorni attesissimi, il pubblico si prepara a un’edizione ricca di colpi di scena, dove ogni annuncio può cambiare le aspettative e l’atmosfera della manifestazione.

Il forfait di Morgan

Tra le notizie dell’ultima ora, spicca il ripensamento di Morgan al 76° Festival di Sanremo. Il cantautore, che negli ultimi anni ha sempre catalizzato l’attenzione mediatica del festival, dopo la performance con Bugo del 2020, ha comunicato ufficialmente la sua rinuncia alla presenza in scena, citando “impegni improrogabili” come motivo principale del forfait.

Morgan non sarà quindi presente sul palco con Chiello venerdì 27 febbraio, durante la serata dedicata alle cover. Durante la performance, Chiello sarà accompagnato al pianoforte da Saverio Cigarini, mentre l’artista svolgerà un ruolo dietro le quinte.

Il chiarimento di Morgan

A stretto giro è arrivata la spiegazione dello stesso Morgan attraverso i suoi canali social, che ha precisato che la collaborazione con Chiello non viene interrotta, ma semplicemente declinata in modalità diverse, per rispettare la natura del brano scelto: il capolavoro di Luigi Tenco, “Mi sono innamorato di te”.

Morgan ha spiegato: "La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà tecnico. Amo profondamente il brano che Chiello ha scelto e so che è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce, di un’unica anima, di un solo cuore. Per questo la mia presenza non sarà in scena, lasciando che sul palco si esprima pienamente il talento di Chiello."

La decisione appare dunque dettata da una forma di rispetto artistico verso l’opera di Tenco e verso l’interpretazione solista del giovane artista. Anche se non lo vedremo fisicamente sotto i riflettori, la sua impronta rimarrà comunque nella direzione tecnica della performance.

Le conseguenze del forfait

Il forfait di Morgan ha immediatamente scatenato reazioni contrastanti, da un lato delusione e dispiacere tra i fan che aspettavano con ansia le sue esibizioni, dall’altro curiosità sui retroscena che avrebbero portato alla rinuncia. Secondo alcune indiscrezioni anche problemi organizzativi e scelte artistiche legate alla scaletta del festival potrebbero aver influito sulla decisione finale.

Bianca Balti: il ritorno atteso sul palco dell’Ariston

A bilanciare l’assenza di Morgan, arriva una notizia che ha fatto felici gli appassionati di moda, Bianca Balti tornerà a Sanremo. La modella, nota per la sua eleganza e presenza scenica, ha già calcato in passato il palco dell’Ariston, lasciando un ricordo indelebile anche per essersi “messa a nudo” in un momento molto particolare della sua vita. La sua partecipazione è confermata come uno dei momenti di maggior impatto visivo della kermesse. La modella porterà un tocco di glamour nelle serate più attese, confermando il legame ormai consolidato tra musica, moda e spettacolo.

Sanremo tra conferme e sorprese dell’ultimo minuto

L’edizione 2026 del festival promette quindi emozioni fino all’ultimo minuto. Tra ritiri inattesi e graditi ritorni, la macchina organizzativa si muove per garantire una scaletta equilibrata e spettacolare, in grado di soddisfare sia il pubblico televisivo sia quello social, sempre attento a commentare ogni novità in tempo reale.

Morgan e Bianca Balti rappresentano due facce opposte della stessa dinamica, l’assenza di un nome amatissimo genera dibattito e curiosità, mentre il

ritorno di un volto noto e amato porta gioia e attesa. Questo mix di conferme e sorprese è uno degli elementi che rende il festival unico, capace di catturare l’attenzione prima ancora che la musica inizi a risuonare sul palco.



