Un'eliminazione e una maglia sospesa: le anticipazioni di Amici 2023

Nella giornata di ieri, giovedì 30 novembre, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domenica 3 dicembre alle 14 su Canale 5. Un appuntamento ricco di colpi di scena tra eliminazioni, sfide e tantissime esibizioni. Ancora una volta, gli allievi della scuola più longeva della tv italiana arriveranno a centro studio per cimentarsi in performance di ballo e canto con un unico obiettivo: difendere la loro maglia per proseguire la loro corsa verso il serale.

Le classifiche delle gare di ballo e di canto

Grande attesa per scoprire gli esiti delle gare di canto e di ballo. Holy, infatti, qualora fosse arrivato ultimo, avrebbe dovuto lasciare la scuola per volontà della sua insegnante Anna Pettinelli. Occhi puntati anche sulle due new entry, la ballerina Lucia e la cantante Martina. A vincere la gara di canto sarebbe stata Mew, allieva di Lorella Cuccarini; a guadagnare il primo posto in classifica in quella di ballo, invece, sarebbe stato Dustin (allievo della maestra Alessandra Celentano).

Al contrario, un ballerino di Raimondo Todaro, sarebbe arrivato all’ultima posizione: Giovanni. Per il canto, in fondo alla classifica Holy Francisco. E ancora, Gaia, Marisol e Sofia, sarebbero state protagoniste di una gara improvvisazione e a trionfare, aggiudicandosi così una masterclass con Irma Di Paola, sarebbe stata proprio Gaia.

Un’eliminazione e una sfida

Stando alle anticipazioni, Holy - essendo arrivato ultimo - sarebbe stato definitivamente eliminato dal programma. La sua coach, Anna Pettinelli gli aveva dato un’ultima chance, ma le cose non sembrerebbero essere andate per il verso giusto. Buone notizie, invece, per Nicholas che avrebbe vinto la sfida in sospeso dalla scorsa settimana contro Michele.

Nulla di buono per Dustin, a cui sarebbe stata sospesa la maglia per avere preso un’insufficienza dalla sua insegnante, la maestra Alessandra Celentano nel compito assegnatogli da Emanuel Lo. A Holden, Rudy Zerbi avrebbe invece riconsegnato la maglia, sospesa per il provvedimento disciplinare sulle pulizie della casetta.

Gli ospiti dell’undicesima puntata

Ospiti d’eccezione dell’undicesima puntata del pomeridiano: Nek e Beppe Vessicchio (che hanno giudicato la gara di canto), Irma Di Paola (giudice della gara di ballo improvvisazione) e l’ex allievo della scuola di Amici, Francesco Mariottini che ha giudicato la gara di ballo. Previsto, inoltre, anche il ritorno di Giovannino. Infine, in studio anche la cantante Rose Villain.