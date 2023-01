"Oltre 1.200 euro...". Polemica sui biglietti per il Festival di Sanremo

Per assistere al festival di Sanremo direttamente dal teatro dell'Ariston uno spettatore dovrà pagare tra 600 e 1.200 euro. I costi dei biglietti per partecipare alla 73esima edizione della kermesse canora tra il pubblico sono stati resi noti poche ore fa. La corsa al biglietto scatterà lunedì 16 gennaio ma intanto le cifre fanno discutere soprattutto il popolo dei social network, dove la notizia sui costi dei biglietti ha scatenato più di una critica.

Biglietti per il festival di Sanremo

Chi vorrà partecipare dal vivo al prossimo festival di Sanremo, al via martedì 7 febbraio, potrà prenotare i biglietti dalle ore 9 alle ore 14 di lunedì 16 gennaio 2023. Le richieste di prenotazione saranno effettuabili solo online al sito sanremo2023.aristonsanremo.com e le formule per accedere al teatro Ariston saranno solo quelle in abbonamento: cinque serate in platea costeranno 1290 euro, e cinque serate in galleria 672 euro. Esclusa, al momento, la vendita di biglietti singoli garantita solo ai disabili motori, che potranno fare richiesta per accessi gratuiti. Le modalità di prenotazione (limite massimo di abbonamenti per persona e conferma registrazione) sono state rese note sul sito della kermesse, ma come era prevedibile la notizia ha scatenato la polemica.

Polemica per i costi dei biglietti di Sanremo

I prezzi sono gli stessi delle ultime edizioni, ma i costi rimangono pur sempre elevati per un cittadino comune desideroso di assistere al festival di Sanremo dal vivo. Così, dopo l'annuncio dei prezzi dei biglietti, la rabbia del popolo della rete non è tardata a manifestarsi sui social network: " Praticamente Sanremo è solo per i ricchi", "È proprio uno schiaffo alla miseria. Spero che il ricavato andrà in beneficenza", "Eh ma c'è la crisi. C'è la crisi!!", "Il prezzo di un biglietto da platea farebbe mangiare un mese due persone. Schifosi". E qualcuno ha tirato in ballo anche gli effetti collaterali di ciò che ruota attorno alla manifestazione canora: "Meglio tacere. Per vedere San Remo devo prendere un pacchetto con albergo uno schifo vero e proprio ". La maggioranza delle persone, che hanno commentato la notizia, sembra preferire di gran lunga l'opzione divano - televisione, anche se in molti non hanno nascosto di non volere proprio assistere alla prossima edizione del Festival.