"Vi lascio a Federico Trampini…". Quel lapsus di Lilli Gruber

Nuove scaramucce a La7 o semplice lapsus? Dopo quelle tra Lilli Gruber ed Enrico Mentana, potrebbero esserci quelle tra la giornalista bolzanina e Federico Rampini, spesso suo ospite e, in generale, presenza fissa nei programmi di La7. Il giornalista del Corriere della sera è il conduttore del programma "Inchieste in Movimento", che in questa nuova edizione si svolge on the road nell'America di Donald Trump. Rampini è un profondo conoscitore degli Stati Uniti, dove ormai vive da molti anni e dove ha anche ottenuto la cittadinanza, ormai 10 anni fa. Tra Gruber e Rampini ci sono spesso divergenze di opinioni quando si parla di Stati Uniti, soprattutto perché il secondo non vede Trump come il male assoluto per l'occidente, come invece spesso emerge nelle analisi che vengono fatte nel salotto di Otto e mezzo, condotto da Gruber.

Rampini ha spesso anche criticato, durante le sue ospitate nei programmi di La7, il voltafaccia della sinistra, e dei suoi opinionisti, nei confronti di Elon Musk, che da guru dell'ecologia e dell'innovazione con Tesla è diventato fumo negli occhi per aver sostenuto Trump nella sua campagna elettorale. Rampini ha sempre cercato di tenere un atteggiamento ragionato sulle dinamiche della politica Usa, senza cadere nella logica degli schieramenti ma offrendo un punto di vista quanto più oggettivo e sfaccettato possibile, proprio in ragione della sua profonda conoscenza della società americana. Ed è forse per questa sua tendenza a non schierarsi apertamente e a prescindere contro Trump che Lilli Gruber, nel lanciare il programma di Rampini, è caduta in quella che sembra essere una gaffe ma che, per alcuni commentatori social, potrebbe essere una scelta voluta, una sorta di battuta. " State con noi, vi lascio a Federico 'Trampini' con 'L'America di Trump'. Noi come sempre ci vediamo domani, Otto e mezzo ", ha detto la conduttrice.

La televisione non è nuova a queste diatribe, che fanno anche divertire il pubblico se non trascendono. Certo, in tutto serve reciprocità e buon senso ma le schermaglie tra colleghi ci sono, ci sono state e ci saranno.

Poi, non è escluso che Gruber sia davveronella lettura, visto che comunque la parola "Trump" era presente nella frase. Ma ai telespettatori piace far volare la fantasia e immaginare scenari.