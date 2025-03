"Vincerà lei il Grande fratello". Concorrenti sotto choc per la previsione

Ascolta ora 00:00 00:00

Il terzo concorrente, tra lo stupore generale, a conquistare anticipatamente la finale del Grande fratello è Zeudi Di Palma. L'ex Miss Italiaha superato Shaila Gatta, che poche ore prima della diretta si diceva convinta di meritare l'accesso diretto in finale, sottraendosi agli ultimi giri di televoto. E invece no, il pubblico ha deciso che se lo merita Zeudi più di lei. Questa consapevolezza, giunta con il verdetto, ha sconvolto sia l'ex velina che Lorenzo Spolverato, primo finalista di questa edizione, ormai sicuro della sua posizione da diverse settimane, che anche se non lo dice apertamente è convinto di essere il vincitore finale.

A stupirsi per la vittoria al televoto di Zeudi è stata anche Helena Prestes, a sua volta convinta che il pubblico l'avrebbe premiata, che ancora una volta si è trovata costretta a ingoiare il boccone amaro della sconfitta. Per quanto, ed è sottinteso, entrare in anticipo in finale non significhi automaticamente vincere l'edizione, sicuramente scampare un televoto fornisce più possibilità di arrivare fino alla fine. Shaila ne ha fatto una questione di merito anche nel dopo puntata, sostenendo con decisione di meritare l'ingresso anticipato in finale. Non si capisce quali siano i presupposti sui quali basa la sua certezza, o meglio, lei dice che sia per quello che ha passato lì dentro, ma non si capisce perché questo debba essere un motivo di premio. Evidentemente piace meno di Zeudi, a prescindere da tutto, sempre tenendo fermo il concetto che si tratta di un gioco.

Ma lei il concetto ha ribadito con evidente amarezza anche in tarda notte: " Io me lo merito, ma spero che ci arriverò comunque. Sono contenta per lei, è una mia amica, però credo di meritarlo. Quello che ho sopportato e ho passato io qui dentro non l'ha passato nessuno. Anche se guardo gli altri dentro, io ho dovuto avere le spalle molto larghe per tutto quello che mi è successo e che ci hanno detto. Quindi anche per queste ragioni penso che dovrei arrivare in finale ". Quindi parlando con Lorenzo, con il quale non si capisce se sia ancora fidanzata o meno, ha poi fatto la sua previsione: " Lore preparati, vince Zeudi il programma. Qui te lo dico e te lo firmo. Te lo dico io, ti devi fidare ".

Lo so che è un programma, ma non sarebbe giusto! No che non è giusto e qui te lo dico e te lo firmo! Mi dispiace, non ho il rapporto che c'hai tu, passo del tempo con lei, ok, ma non sarebbe giusto

Lorenzo, che durante la sua permanenza non ha mai brillato per umiltà ma, anzi, si è dimostrato spesso presuntuoso e pieno di sé, ha reagito con estrema increduità alle parole di Shaila, per poi aggiungere: "".