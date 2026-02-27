Per vincere Sanremo serve la canzone e la strategia social

Ieri sera, come da regolamento, hanno votato due delle tre giurie che poi decreteranno il vincitore della settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo. La giura del pubblico da casa (che valeva il 50% sul voto finale) che come abbiamo già scritto nei giorni scorsi è quella che maggiormente riflette le preferenze dei follower e degli utenti delle piattaforme di social media, e la giura delle radio (che pesava per l’altro 50%). Al termine della terza serata dunque, la classifica parziale dei 15 big che sono saliti sul palco dell’Ariston, vede al primo posto Arisa, seguita da Sayf e da Luchè, poi al quarto c’è Serena Brancale e al quinto Sal Da Vinci.

È interessante adesso provare a sovrapporre la classifica mista uscita dalla terza serata con quelle degli account social per provare a comprendere una possibile corrispondenza degli gli umori dei follower con quelli dei telespettatori e cercare di anticipare la composizione finale del podio che conosceremo sabato notte. Il gradimento cross-mediale è straordinariamente collimante: infatti, a guidare la classifica dei nuovi su Instagram e TikTok c’è la conferma, come dal primo giorno della kermesse, di Sayf, il rapper genovese che sta catturando una notevole attenzione digitale. In totale il suo incremento è stato di 110 mila nuovi follower e con un bottino di 950 mila interazioni totali. Al pari è consistente anche il bottino di interazioni del rapper napoletano Luchè che sulle due piattaforme ha raccolto 1,1 milione di reaction. Ma, anche Arisa e Serena Brancale stanno lottando per contendersi il podio delle reaction e dei nuovi follower, però entrambe hanno già incassando il record delle visualizzazioni. Le clip video delle esibizioni della prima serata, pubblicate sull’account Instagram di SanremoRai hanno ottenuto fino a oggi il numero più alto di views. L’esibizione di Brancale è a quota 8.7 milioni di visualizzazioni e quella di Arisa ha superato il muro dei 7 milioni. Parimenti, la clip video della prima serata con Sal Da Vinci che canta all’Ariston la sua canzone Per sempre sì, guida la classifica delle visualizzazioni sull’account TikTok di SanremoRai con 5.3 milioni di views.

Questi numeri confermano quindi quanto il pubblico da casa, che poi vota inviando l’SMS, sia essenzialmente un

pubblico che popola le piattaforme, ciò significa che per provare a vincere il Festival è diventato essenziale non solo avere la canzone adatta, ma anche presidiare con una strategia efficacia le piattaforme di social media.