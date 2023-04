"A voi che mi avete bullizzata". Lo sfogo di Alessandra, la vincitrice di Affari Tuoi

Settantacinquemila euro. Questa è la somma che Alessandra D'Aguanno e la sorella Chiara hanno vinto ieri sera ad Affari Tuoi, lo show preserale di Rai Uno condotto da Amadeus. A poche ore dalla vittoria, ecco che arriva un lungo post pubblicato sul profilo social di Alessandra in cui racconta di avere vissuto un passato difficile, vittima di bodyshaming e delle cattiverie dei coetanei.

Il lungo post sui social

Alessandra D'Aguanno, una bellissima ragazza, mora, alta, con un sorriso smagliante e un fisico da pin up, nasce nel Sud della provincia di Frosinone a Pignataro Interamna. La 24enne, a seguito della vittoria, ha deciso di scrivere un lungo post per dedicare la vincita di ieri sera proprio a tutte quelle persone che l’hanno fatta soffrire ed in particolare, “ A quelli della classe 3a C delle medie”.

“A voi che per dieci lunghissimi anni mi avete bullizzata solo perché avevo qualche chilo di troppo” - ha scritto la campionessa nello sfogo sui social – “A voi che per anni mi avete massacrato psicologicamente arrivando a farmi pensare quasi che non avesse più senso vivere. A voi che per anni mi avete etichettato come ‘la ragazza più brutta del paese’.” Poi, la bella mediterranea ha proseguito riferendo le offese che quotidianamente riceveva: “Per anni mi sono sentita dire ‘quanto sei brutta’, ‘mamma mia quanto sei grassa, ma non ti fai schifo da sola?’, ‘con che coraggio esci fuori casa con quella pancia enorme?’. Mi fermo qui, ma potrei scriverci libri su libri sugli insulti ricevuti. Per anni mi avete esclusa, derisa, insultata, giudicata nel peggior modo in cui si possa fare. Mi avete procurato delle cicatrici interiori che non guariranno mai”. Infine, chiamando direttamente in causa i bulli che l’hanno ferita, si mostra orgogliosa della sua rivincita personale e dà loro degli ignoranti: “Ma guardatemi ora, e soprattutto guardatevi dove siete rimasti bloccati voi, nella vostra ignoranza, stupidità e cattiveria”.

La partecipazione ad Affari Tuoi

La campionessa dello show di Rai Uno avrebbe dovuto partecipare alla trasmissione insieme a sua nonna purtroppo venuta a mancare qualche tempo fa, proprio a due mesi dalla chiamata per prendere parte al programma dopo avere superato i casting. Nonostante tutto, Alessandra ha comunque deciso di partecipare ad Affari Tuoi insieme alla sorella Chiara, anche lei naturalmente molto legata alla nonna. Le due sorelle hanno giocato sin dall’inizio tenendo il pacco 7; e alla fine l’altro pacco rimasto era l’11, un numero legato alla nonna che non c’è più. Chiara e Alessandra hanno deciso di andare fino in fondo con il pacco che avevano, rifiutando anche l’offerta finale del “dottore” di 22 mila euro e così, erano rimaste due opzioni: 75 mila euro o 50 euro. Una scelta saggia dal momento che all’apertura del pacco hanno scoperto di aver vinto 75 mila euro in gettoni d’oro: “È incredibile! C’erano proprio i 75.000€! Mentre i 50 euro erano nel pacco della Puglia”, ha esclamato Amadeus incredulo. Le due sono scoppiate in un pianto di gioia e hanno dedicato la vittoria alla loro amata nonna.