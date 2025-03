"Volevi che ci provasse con lui". Lite furibonda al Grande Fratello: cosa c'entrano Lorenzo e Shaila

Lorenzo Spolverato

Sono le ultime settimane nella casa del Grande Fratello e la tensione si taglia con il coltello. Tutti vogliono vincere, i posti a disposizione per la finale sono sempre meno e le eliminazioni in questa fase fanno ancora più male. Lorenzo Spolverato, primo concorrente ad aver agguantato il posto al sole per la finale è sempre meno tollerato nella Casa, non tanto per questa sorta di "privilegio" che il pubblico gli ha voluto regalare, ma perché il suo comportamento in un contesto di convivenza non risulta più essere tollerabile. La lite con Mariavittoria Minghetti poche ore fa è emblematica di questo malcontento che regna nella Casa, dove i concorrenti sono anche stanchi dopo tanti mesi di reclusione.

" Sei una grandissima falsa, doppia faccia e non mi fido. Te l’ho già detto? Te lo ridico, sei una falsona ", ha esclamato Lorenzo all'apice della lite con Mariavittoria, mentre i due stavano avendo un confronto in giardino, uno dei tanti di questo periodo. Secondo spolverato, la sua coinquilina ha sempre sparlato di lui alle spalle, senza aver mai avuto il coraggio di dirgli in faccia ciò che realmente pensava di lui. " E tu sei un grande giocatore che ha usato situazioni per fare le clip. Tu hai cavalcando un’onda, quella di Chiara e delle insinuazioni che hanno fatto su di voi. E la dinamica con Lele come la doveva creare Shaila? Dimmelo! Tu hai detto: ‘Perché non crei una dinamica con Lele?’. A quanto pare hai chiesto a Shaila di creare un qualcosa con Lele, ma lei non ha voluto ", è stata la replica di Minghetti, che in un'esplosione di rabbia ha detto a Lorenzo ciò che da tempo si sussurra nella Casa.

Quest'accusa si inserisce in un contesto più ampio, in cui Lorenzo viene accusato da più parti di aver sempre cercato di mettersi in evidenza durante la sua permanenza nella Casa, cercando le situazioni giuste per rendersi protagonista della puntata.

La storia d'amore, con tutte le dinamiche che può dare, sarebbe uno di questiche farebbero parte di un "copione" per ottenere visibilità. Nella discussione tra Lorenzo e Mariavittoria è intervenuta Shaila, che ha difeso il suo ragazzo. I due pare siano tornati insieme dopo una violenta lite in cui sono volate accuse molto gravi da entrambe le parti.