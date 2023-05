Il Volo all'Arena di Verona: due serate evento su Canale 5

Il tour de Il Volo sbarca in televisione. Le due date, che il trio lirico terrà nei prossimi giorni all'Arena di Verona, saranno trasmesse in prima serata su Canale 5 a maggio. Due serate evento all'insegna della grande musica, dello spettacolo e di tanti ospiti, che si esibiranno insieme a Il Volo sul prestigioso palco veronese. Un'esclusiva, che la rete ammiraglia del Biscione, è riuscita a regalare al suo pubblico, che ha dimostrato di apprezzare le serate evento dedicate alla musica italiana.

L'arena di Verona, dunque, si conferma luogo del cuore per i due tenori e il baritono che hanno voluto regalare alla città - ancora una volta - uno spettacolo unico nel suo genere. Lo scorso anno, il trio aveva scelto di iniziare il suo tour mondiale proprio dall'Arena con una data zero, che poi li ha portati a girare il mondo fino a poche settimane fa.

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto regaleranno ai telespettatori di Canale 5 uno show unico - Il Volo - Tutti per uno in due date - fatto di grande musica, emozioni e duetti d'eccezione. Con la partecipazione di Federica Panicucci, il Volo accoglierà sul palco dell'Arena di Verona grandi ospiti come Irama, Madame, Fiorella Mannoia, Danilo Rea, Edoardo Leo, Annalisa, Antonello Venditti, Francesca Michielin, Mario Biondi. E poi ancora Gianna Nannini, i Pooh, Aida Garifullina e persino Giorgio Panariello.

" Siamo felicissimi di tornare all'Arena di Verona per due date esclusive", hanno scritto sui social i tre artisti annunciando le due tappe italiane del loro tour mondiale "Il Volo Live in concert", proseguendo: "Sul palco di una delle location più belle, che ci ha accolto molteplici volte, porteremo il nostro spettacolo ". I due live - prodotti da Friends &Partners con la regia di Luigi Antonini - saranno trasmessi in prima serata su Canale 5 a maggio (con date ancora da confermare).

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto tornano dunque protagonisti di Canale 5 dopo le incursioni fatte nelle scorse settimane in alcuni dei programmi di punta di Mediaset. Prima l'ospitata a Michelle Impossibile dalla Hunziker poi a Felicissima Sera da Pio e Amedeo. Lo scorso febbraio i tre artisti de Il Volo erano stati ospiti anche di Maria De Filippi a C'è posta per te, a testimoniare il legame forte e solido che unisce i tre cantanti a Canale 5, che ora ha voluto dedicare loro tre serate esclusive. Dopo le date di Verona, Il Volo riprenderà la tournée con le tappe europee, che terranno impegnati i tre artisti fino al prossimo ottobre.