“Women for Women against Violence – Camomilla Award”: il premio per aiutare (concretamente) le donne

I presentatori della serata “Women for Women against Violence – Camomilla Award”, Arianna Ciampoli e Beppe Convertini

Come ormai è consuetudine ormai da qualche anno, Sabato 11 gennaio 2025 in seconda serata su RAI UNO andrà in onda la IX edizione di “Women for Women against Violence – Camomilla Award”, un evento tv straordinario e unico dedicata a due mali che colpiscono le donne: la violenza di genere e il tumore al seno.

Un evento per non dimenticare

Da anni “Women for Women against Violence – Camomilla Award” è un punto di riferimento per tante donne. Lo spettacolo presentato da Arianna Ciampoli e Beppe Convertini per la regia di Antonio Centomani ha una gande particolarità quella di dare voce alla forza delle donne che non smettono mai di combattere e che vincono ogni giorno. Tutto questo grazie alla grande forza dell'ideatrice, produttrice ed organizzatrice Donatella Gimigliano, Presidente dell’Associazione Consorzio Umanitas, che ne è anche autrice, insieme a Fabrizio Silvestri e Cristina Monaco.

I numeri impressionanti

Un evento, quello che andrà in onda stasera, anche per ricordare che ogni anno in Italia oltre 110 donne vengono uccise da uomini che, quasi sempre, sostengono di amarle e inoltre che il tumore al seno nel nostro Paese, è il big killer più letale e più frequente del genere femminile e principale causa di mortalità oncologica (12 mila all’anno).

Le storie

Il programma che vede la collaborazione della giornalista Cinzia Profita, ospita storie di rinascita dopo un tumore al seno e una violenza, straordinari esempi di resilienza di forza per i più fragili, Rosanna Banfi con il monologo “Io ballo per la vita” e Cristina Donadio attraverso il suo corto “La scelta” racconteranno il loro vissuto con il tumore al seno.

E ancora; Nicolò Maja, giovane orfano del femminicidio si chiederà: “Come posso perdonarti papà?”, dedicato all’autore della strage della sua famiglia di cui lui è l’unico sopravvissuto, Nadia Accetti con la sua testimonianza “Dal tunnel della violenza all’amore per la vita”, racconterà come ha trasformato il dolore di una violenza, e i gravi disturbi alimentari che le ha causato, spinge ad aiutare gli altri.

I protagonisti

Tanti gli artisti che si alterneranno sul palco, dalla giovane cantante STE accompagnata da due straordinari dancers di fama internazionale: Antonio Fini & Abby Silva Gavezzoli, gli esilaranti Gemelli di Guidonia con performance tratte dal loro spettacolo “Intelligenza musicale” fatto di musica, parodie, monologhi, la violinista elettrica dall’archetto luminoso Elsa Martignoni, i Maestri Flautisti Giuseppe Mario Finocchiaro e Camilla Refice, le pianiste Scilla Lenzi e Cristina Donnini, incursioni delle Dancers for Oncology di Carolyn Smith capitanate da Carolina Marconi.

I premi

Ci saranno anche testimonial e personalità impegnate nella sensibilizzazione questi due importanti temi che riceveranno il “Camomilla Award”, scultura realizzata dal grande maestro orafo Michele Affidato che si ispira alla virtù terapeutiche del fiore della pianta che aiuta le piante malate a guarire. Tra questi Carmela Pace, Presidente dell’Unicef, Rosario Valastro, Presidente Croce Rossa Italiana, lo Chef Gennaro Esposito, Simona Sala, Direttrice Rai Radio 2, il giornalista Mediaset Giuseppe Brindisi, il regista Giuseppe Nuzzo, la conduttrice tv Emanuela Folliero, l’attivista, scrittrice e opinionista Vladimir Luxuria. La fotografa Tiziana Luxardo, firma di “Women for Women against Violence – la Mostra”, la kosovara Adelina Trshana studentessa della World House di Rondine – Cittadella della Pace. “Women for Women Social” per il suo attivismo contro il body shaming alla modella e inluencer Ilaria Capponi.

Ospiti di onore Valentina Pitzalis, data alle fiamme dal suo ex marito e rimasta gravemente sfigurata, attivamente impegnata nella sensibilizzazione contro la violenza sulle donne con l’Associazione

FarexBene, la stilista, che sta combattendo un tumore ovarico di alto grado, e, vittima di violenza e Presidente dell’Associazione “Io rido ancora”.